從外太空到阿里山！嘉義太空教育館搭獵寮 重現鄒族文化建築科學

嘉義縣科學教育中心太空教育館「鄒的科學：從文化看見科學」特展，鄒族獵人安孝明向學生解說獵寮的特色。（記者林宜樟攝）

嘉義縣鄒族獵場傳統建築「獵寮」已消失超過百年，致力於傳承原民文化的獵人安孝明從耆老口中蒐集興建獵寮的工法，與嘉義縣科學教育中心「太空教育館」合作辦理「鄒的科學：從文化看見科學」特展，在館內重現獵寮建築，民眾可進入參觀，認識獵寮建築科學與獵人文化。

太空教育館透過新美國小校長黃奕仁引薦，與鄒族獵人安孝明及巴蘇雅．亞古曼合作，策展團隊採集茅草、赤楊木等，以3天時間搭建，是首次呈現傳統獵寮建築，並展示各種工具裝備，今天祥和國小學生到場參訪，由安孝明等進行解說。

56歲的安孝明說，古時鄒族每個氏族都有屬於自己的獵場，獵場裡會興建獵寮，是巡獵時的休息場所、也是為獵場祈福的地方，1895年日本統治台灣後禁止狩獵，且傳統獵寮的建材逐漸被輕便帆布取代，且從事狩獵的族人漸少，已不復見傳統鄒族獵寮。

安孝明指出，獵人文化仍在鄒族獵人間傳承，如獵寮外對土地神的祈求，不是祈求狩獵豐收，而是祈求土地安康，各種動物食物充足、肉質豐美；獵人不會隨便砍樹破壞獵物棲地，興建獵寮是選擇代謝生長較快的樹種，如展示的獵寮是用先驅樹種赤楊木搭建。

太空教育館主任莊春滿表示，獵寮是符合現代SDGs永續發展且幾乎零碳排的綠建築，就地取材，材料使用老化後能回歸大地，恢復成自然棲地，也可代代相傳；新美國小在原住民族文化與科學展覽會的研究「疏而不漏—鄒族傳統屋頂防水探究」，曾驗證五節芒覆蓋屋頂的韌性與防水性，而堆疊芒草形成交錯縫隙，形成隔熱層，可阻隔夜晚屋外冷空氣與屋內爐火的熱氣，不需要機械設備就可調節溫度，讓獵人夜晚不受寒。

莊春滿說，太空館戶外還有巴蘇雅．亞古曼的藝術創作「動物總動員」，與「鄒的科學：從文化看見科學」展期至今年8月31日，歡迎民眾到太空館認識獵寮科學與鄒族獵人文化。

鄒族消失百年的傳統獵寮在嘉義太空教育館現身。（記者林宜樟攝）

展場展示獵人文化。（記者林宜樟攝）

獵寮內展示狩獵裝備。（記者林宜樟攝）

巴蘇雅．亞古曼的藝術創作「動物總動員」。（記者林宜樟攝）

