漁船外籍船員受傷請求海巡馳援 留原地未對開延誤送醫

海巡巡防艇海上救援，漁船應對向開航。（澎湖海巡隊提供）

有艘漁船於七美西南外海作業，1名外籍船員受傷需緊急後送就醫，向海巡單位通報請求協助。當時海象不佳，東北風5至6級、陣風達8級，浪高約3公尺。海巡署南部分署接獲通報，指派巡護艦協處。漁船卻留在原地作業，未配合對開，澎湖區漁會提醒，如此做延誤傷患就醫，呼籲船主應將救人置於一切作業之前。

巡護艦距事故海域約75浬，受航程距離與惡劣海象影響，需航行逾6小時。澎湖區漁會指出，依海上緊急傷患後送作業原則，遇有人命危急案件，傷患所在漁船應立即停止作業，依指示與救援艦艇相向航行（對開），以爭取救援時效。

但經查，漁船船主罔顧船員人命安全，仍留在原地作業，未配合對開，致海巡巡護艦抵達現場已超晚上7點，天候不佳，天色昏暗，無法海上人員轉移，後送被迫延到翌日清晨，實質延誤傷患就醫時機。

澎湖區漁會進一步說明，若漁船能即時配合對開，不僅可大幅縮短救援艦艇航行時間，使傷患提早獲得醫療協助，也能讓海巡巡護艦完成任務後，迅速投入其他漁船之巡護與緊急救援工作，提升整體海上安全與救援效能。並呼籲各漁船船主與船員夥伴，遇有船員重大傷病狀況，務必本於人道救援精神，確實配合海巡單位指揮，將救人置於一切作業之前，共同守護海上作業人員生命安全。

