為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    漁船外籍船員受傷請求海巡馳援 留原地未對開延誤送醫

    2026/01/01 17:45 記者劉禹慶／澎湖報導
    海巡巡防艇海上救援，漁船應對向開航。（澎湖海巡隊提供）

    海巡巡防艇海上救援，漁船應對向開航。（澎湖海巡隊提供）

    有艘漁船於七美西南外海作業，1名外籍船員受傷需緊急後送就醫，向海巡單位通報請求協助。當時海象不佳，東北風5至6級、陣風達8級，浪高約3公尺。海巡署南部分署接獲通報，指派巡護艦協處。漁船卻留在原地作業，未配合對開，澎湖區漁會提醒，如此做延誤傷患就醫，呼籲船主應將救人置於一切作業之前。

    巡護艦距事故海域約75浬，受航程距離與惡劣海象影響，需航行逾6小時。澎湖區漁會指出，依海上緊急傷患後送作業原則，遇有人命危急案件，傷患所在漁船應立即停止作業，依指示與救援艦艇相向航行（對開），以爭取救援時效。

    但經查，漁船船主罔顧船員人命安全，仍留在原地作業，未配合對開，致海巡巡護艦抵達現場已超晚上7點，天候不佳，天色昏暗，無法海上人員轉移，後送被迫延到翌日清晨，實質延誤傷患就醫時機。

    澎湖區漁會進一步說明，若漁船能即時配合對開，不僅可大幅縮短救援艦艇航行時間，使傷患提早獲得醫療協助，也能讓海巡巡護艦完成任務後，迅速投入其他漁船之巡護與緊急救援工作，提升整體海上安全與救援效能。並呼籲各漁船船主與船員夥伴，遇有船員重大傷病狀況，務必本於人道救援精神，確實配合海巡單位指揮，將救人置於一切作業之前，共同守護海上作業人員生命安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播