元旦新實施！大甲警分局西岐、日南派出所聯合服勤

日南派出所為大甲溪北警力聯合服勤地點。（記者張軒哲攝）

台中市元旦新措施！大甲分局因應長期警力不足，整合西岐及日南派出所現有共18警力，1月1日8時起實施聯合服勤，西岐派出所原址每日8時至20時派駐1名員警值班受理報案，民眾若有報案或諮詢需求，除可撥打110外，無員警駐點期間亦可隨時透過電話聯繫日南派出所，員警將第一時間趕往現場處理。

大甲溪北地區與苗栗縣苑裡鎮交界，日南、建興、幼獅工業區、西岐、船頭埔等區域地理位置相鄰，西岐派出所編制6名警力、日南派出所編制12名警力，大甲分局指出，因應基層警力配置優化，西岐與日南兩所地理位置相鄰及考量轄區治安與交通安全特性，大甲分局經審慎評估，擇定日南派出所為聯合服勤地點。

請繼續往下閱讀...

採取聯合服勤模式，可有效強化警力支援效能，並降低單警服勤所衍生之風險，達到「兩警有相應，執勤更有力」的目標；此舉將有效解決過往深夜時段警力單薄，確保員警在處理各類案件或突發狀況時，能有更強大的後援與應變速度。

大甲分局強調，西岐派出所原址每日8時至20時派駐員警值班受理報案，另於西岐派出所大門口張貼明確聯絡資訊，民眾若於其他時段有報案或諮詢需求，無員警駐點期間亦可隨時透過電話聯繫日南派出所。聯合服勤並非縮編，而是透過人員整合，以規劃更密集的巡邏網，涵蓋西岐、日南及周邊里鄰，讓巡邏車的身影更頻繁地出現在街頭巷尾，實質提升社區治安的韌性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法