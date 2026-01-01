拚戰藍綠2女第7度選台東縣長？劉櫂豪：統一宣布

台東元旦升旗典禮上，下屆縣長選舉可能人選同台亮相。包括國民黨吳秀華（前排右1）、民進黨陳瑩（前排左3粉紅色），及待宣布的無黨籍劉櫂豪（前排左1）。（記者黃明堂攝）

2026年元旦的台東第一道曙光，拉開了下屆縣長選戰的序幕。在今日舉行的元旦升旗典禮上，國民黨徵召的議長吳秀華、民進黨提名的立委陳瑩，以及動向受矚目的前立委劉櫂豪3人同台亮相。劉櫂豪在場向民眾熱烈招呼，是否第7度參選台東縣長？劉表示會「統一宣布」。

下屆台東縣長選舉將在今年底投票，今天是2026第一天，縣府舉辦的升旗典禮則是第一場公共活動，藍綠政治人物都出席，其中受矚目的是下屆縣長人選動態。已獲國民黨徵召的議長吳秀華、民進黨提名的平地原住民立委陳瑩，兩位女將都現身，無黨籍劉櫂豪出席，並獲邀同站第一排，3人冷互動，但熱切向民眾招呼。

3人都獲邀上台，在台上推動大氣球滾向群眾，典禮結束後，劉櫂豪夫妻在出入口站立，熱切向民眾寒暄問候，並獲民眾熱情回應。記者詢問他是否會再選縣長？劉語帶玄機地表示：「會再找時間統一宣布。」這番「統一宣布」的曖昧回應，被地方政壇視為參選態勢已然趨於明朗。

回顧三位主角的政壇背景，皆是不容小覷的地方實力派。獲得藍營徵召的吳秀華，現任台東縣議長，出身政治實力雄厚的吳俊立家族，憑藉深耕基層的組織力與議會調和鼎鼐的經驗，被視為延續國民黨執政的首選。民進黨提名的陳瑩則是資深平地原住民立委，父親為前縣長陳建年，家族在原住民部落擁有跨世代的影響力，這次代表綠營出征，力求以柔性特質與音樂博士的專業形象收服選民。

然而，曾任法官、六度叩關縣長未果的劉櫂豪，無疑是這場選戰最大的變數。儘管已失去政黨奧援，但他過去20年來在台東經營的紮實人脈，若劉櫂豪確定第7度投入選戰，台東縣長大選將演變成一場由「議長、立委、前立委」構成的激烈拉鋸戰。

劉櫂豪今天參加台東縣府舉升旗典禮後，與民眾熱烈寒喧，是否再選縣長？表示會統一宣布。（記者黃明堂攝）

