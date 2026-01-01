判憲訴法違憲 林國漳：大法官依循憲法精神

林國漳接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪。（圖擷取自寶島聯播網YouTube）

憲法法庭判決「憲法訴訟法」修正案違憲，民進黨宜蘭縣長參選人、律師林國漳接受廣播專訪表示，大法官的職責是解釋憲法，職權層次超越法律層次，依循憲法精神權力分立的制度，做出「不簡單」的判決。

林國漳接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，被問到憲法法庭5位大法官去年宣告「憲法訴訟法修正案」違憲看法？他說，憲訴法就是一個「法律」位階，上面還有一個「憲法」位階，憲法法庭優先依循憲法精神，來解釋憲訴法修正案是不是違憲。

林國漳說，現行憲訴法修改後，規定必須有10位以上大法官參與評議、9位以上同意才能宣告法律違憲，但國會藍白2黨阻撓，2次總統提名的大法官都被否決掉，導致目前大法官僅剩8位，依現在規定，憲法法庭根本無法開會或做出裁決。

他說，一般民眾或許只看到政治紛擾，但背後涉及憲政素養問題，大法官在人數不足新法門檻情況下，仍由5位大法官做出判決，這是一個「不簡單」的決定。

林國漳說，台灣憲法保障的是「權力分立」制度，行政、立法、司法三權應互相監督制衡，絕對不能有一權獨大，但現在立法權似乎自認為「最大」，甚至超越行政權與司法權，導致立法權訂出一個可能違憲的法律，5位大法官未受到現憲訴法窠臼，而是以「解釋憲法」層次做出判決。

