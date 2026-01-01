為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    第三副市長再等等 黃偉哲憂財劃法卡關：補助少又慢衝擊更大

    2026/01/01 10:43 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市長黃偉哲（左）今日受訪表示，財劃法卡關對地方衝擊很大。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（左）今日受訪表示，財劃法卡關對地方衝擊很大。（記者洪瑞琴攝）

    立法院日前修正通過《地方制度法》部分條文，刪除直轄市副市長及縣（市）副縣（市）長人數的人口門檻限制，未來直轄市均可設置3名副市長，並自今年起實施。今（1）日台南市元旦升旗典禮後，市長黃偉哲接受媒體聯訪，被問及「第三副市長人選」時表示，仍需再思考。

    不過，黃偉哲話鋒一轉，直指新版《財政收支劃分法》在立法院卡關，對地方財政影響更為重大。他指出，中央補助不僅「來得少」，也「來得慢」，對地方建設與市民生活衝擊甚鉅。

    黃偉哲表示，面對詭譎多變的國際局勢，他相信在總統賴清德的帶領下，國家整體外交與施政方向將朝向安定發展。然而，財劃法所造成的實質影響，對地方政府而言卻是迫在眉睫的問題。他強調，「第三副市長是1個人」，但財劃法造成中央補助減少，影響金額卻高達近30億元，兩者的影響層級不可同日而語。

    黃偉哲指出，即便財劃法是否合憲仍存有爭議，但中央政府已實際減少對地方的支出與補助，這是既成事實。更令人憂心的是，中央政府2026年總預算尚未通過，即便日後順利通過，也可能已是4、5月；部分凍結預算甚至要到年中或下半年才能解凍，將嚴重延宕地方建設進度。

    他以水利建設為例說明，若去年底就通過今年度總預算，許多水利工程可在目前的乾季、旱季提前施工，於雨季來臨前發揮初步治水成效；但若相關補助經費遲至7、8月才到位，恐怕已錯失關鍵時機，影響防災與市民安全。黃偉哲強調，「光是時間上的延遲就影響很大，更何況還有金額的減少。」

    至於第三副市長人選，黃偉哲再度表示會「再想想」，並笑說「一個人的力量是有限的」，直言當前更大的挑戰，仍是財劃法對整體城市資源與建設所帶來的衝擊，最後也坦言「昨晚跨年實在太累了」。

