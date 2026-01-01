為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    馬太鞍堰塞湖水位降了！怪手超人壩頂開挖 最新引流畫面曝

    2026/01/01 10:38 即時新聞／綜合報導
    12月30日堰塞湖蓄水量約為30萬立方公尺，31日蓄水量下降至24.6萬立方公尺。（圖擷自「林業及自然保育署花蓮分署」臉書）

    花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰決造成923光復洪災，為了要有效處理馬太鞍堰塞湖壩體，林保署花蓮分署委託專業團隊派遣重型機具溯溪而上，歷時26天抵馬太鞍堰塞湖，開始進行整理溢流口水道作業，現已有成效，12月30日堰塞湖蓄水量約為30萬立方公尺，31日蓄水量下降至24.6萬立方公尺。

    林保署花蓮分署臉書PO出馬太鞍堰塞湖降挖作業進度，可以看到怪手、推土機、搬運車等在溢流口水道持續作業；林保署花蓮分署指出，畫面裡看起來只是幾台挖土機在河床上緩慢前進，但實際站在現場，腳下是尚未完全穩定的土砂，身旁是隨時可能變化的邊坡與落石風險，頭頂則是無法預測的天氣與地震，這是施工團隊這段時間在馬太鞍溪堰塞湖現場所面對的日常。

    施工團隊在無法網路通訊、只能依靠無線電聯繫的環境中，日夜推進，終於抵達壩頂，並開始整理溢流口水道，採取「慢慢降挖、穩定排水」的方式降低風險。

    花蓮分署表示，這樣的做法，看似緩慢，但成效正在累積，12月30日堰塞湖蓄水量約為30萬立方公尺，31日蓄水量下降至24.6萬立方公尺，水位正持續、安全地下降中；花蓮分署強調，影片中的身影渺小，卻承載著很大的責任，會在確保安全的前提下，穩健推進工程，並持續更新進度。

    工程單位歷時26天抵馬太鞍堰塞湖，開始進行整理溢流口水道作業。（圖擷自「林業及自然保育署花蓮分署」臉書）

