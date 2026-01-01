捷運攻擊案後見警率提升民安心 跨年前親送手寫小卡片感謝警辛勞

警方在堅守崗位期間，也收到來自民眾主動送上的手寫卡片。（記者鄭景議翻攝）

台北市警局大安分局為因應「二〇二六台北最Ｈｉｇｈ新年城」跨年大型活動，昨晚針對捷運站及周邊商圈人潮聚集處所，部署快速反應及防踩踏警力，全面強化巡邏密度。警方在堅守崗位期間，也收到來自民眾主動送上的手寫卡片，該民眾有感於近日捷運連續攻擊事件，捷運站附近見警率明顯提升，特別寫卡片感謝警察守護治安的辛勞，讓執勤同仁在寒夜中感受到滿滿溫暖。

大安分局指出，為了讓市民安心迎接新的一年，警方特別針對捷運站與重要商圈強化即時應處能力，確保能第一時間發覺異常狀況並迅速處置。

昨晚勤務期間，新生南路派出所員警在捷運站擔服巡守任務時，有熱心民眾特地準備手寫卡片送給執勤員警，內容感性寫道：「辛苦你們了，謝謝你們始終站在第一線保護我們的安全，最近搭捷運總能看到你們的身影，一方面覺得充滿安全感，一方面又覺得你們好累，提前祝你們新年快樂，願這些文字能為這不安定的年末帶來些溫暖和平靜，謝謝你們」，並署名「北投的小居民」。

大安分局表是，這份真摯的鼓勵也成為同仁持續守護治安的重要力量。警察同仁將持續不分晝夜堅守崗位，站在守護市民安全的第一線，確保民眾在年節期間依然能感受到安全與安定。警方也呼籲，參與大型活動的民眾應配合警力引導，注意自身安全並維持秩序，共同平安迎接新年。

為了讓市民安心迎接新的一年，警方特別針對捷運站與重要商圈強化即時應處能力。（記者鄭景議翻攝）

