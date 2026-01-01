為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    捷運攻擊案後見警率提升民安心 跨年前親送手寫小卡片感謝警辛勞

    2026/01/01 10:32 記者鄭景議／台北報導
    警方在堅守崗位期間，也收到來自民眾主動送上的手寫卡片。（記者鄭景議翻攝）

    警方在堅守崗位期間，也收到來自民眾主動送上的手寫卡片。（記者鄭景議翻攝）

    台北市警局大安分局為因應「二〇二六台北最Ｈｉｇｈ新年城」跨年大型活動，昨晚針對捷運站及周邊商圈人潮聚集處所，部署快速反應及防踩踏警力，全面強化巡邏密度。警方在堅守崗位期間，也收到來自民眾主動送上的手寫卡片，該民眾有感於近日捷運連續攻擊事件，捷運站附近見警率明顯提升，特別寫卡片感謝警察守護治安的辛勞，讓執勤同仁在寒夜中感受到滿滿溫暖。

    大安分局指出，為了讓市民安心迎接新的一年，警方特別針對捷運站與重要商圈強化即時應處能力，確保能第一時間發覺異常狀況並迅速處置。

    昨晚勤務期間，新生南路派出所員警在捷運站擔服巡守任務時，有熱心民眾特地準備手寫卡片送給執勤員警，內容感性寫道：「辛苦你們了，謝謝你們始終站在第一線保護我們的安全，最近搭捷運總能看到你們的身影，一方面覺得充滿安全感，一方面又覺得你們好累，提前祝你們新年快樂，願這些文字能為這不安定的年末帶來些溫暖和平靜，謝謝你們」，並署名「北投的小居民」。

    大安分局表是，這份真摯的鼓勵也成為同仁持續守護治安的重要力量。警察同仁將持續不分晝夜堅守崗位，站在守護市民安全的第一線，確保民眾在年節期間依然能感受到安全與安定。警方也呼籲，參與大型活動的民眾應配合警力引導，注意自身安全並維持秩序，共同平安迎接新年。

    為了讓市民安心迎接新的一年，警方特別針對捷運站與重要商圈強化即時應處能力。（記者鄭景議翻攝）

    為了讓市民安心迎接新的一年，警方特別針對捷運站與重要商圈強化即時應處能力。（記者鄭景議翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播