家門口被亂停車擋住 女車主拒不移車遭判刑

王婦婦人開車擋住車庫出入口，拒不移車遭判拘30天。示意圖非當事車輛（資料照）

王姓婦人開車載老公出門，她把車子在別人家車庫前，屋主要去接小孩放學時發現門口被擋住，車子開不出去，打電話要求王婦移車，但王婦到場後拒絕，直到警察到場排解，王婦才把鑰匙交給老公移車，但屋主已被耽擱逾半小時，法官依強制罪判王婦拘役30天，得易科罰金。

判決指出，前年1月16日，王姓婦人開車載老公出門後，把車子在三民區某透天厝的車庫前，兩人下車後，王婦在擋風玻璃上留下連絡電話後離去；當天下午2點多，屋主準備開車去公司簽約並接小學放學，發現家門口被王婦的車子擋住出入口，於是透過王婦所留的電話，致電要求她趕快回來移車。

沒想到，王婦和丈夫回到車旁後，認為屋主小題大作，明明車庫出入口還有空間，無需移車也可以把車子開出，因此拒絕移車，雙方僵持到警方趕來，王婦才勉強把車鑰匙交給老公移車，但屋主已被耽擱逾半小時，氣得提告。

高雄地方法院審理時，王婦否認犯行，辯稱她停車時，不知道該處是車庫，她的老公也幫腔，稱從監視器錄影畫面來看，屋可以從右側將車子開出去，根本沒有擋住出入口；但法官傳喚當時到場處理的員警作證，員警指出，屋主的車很大台，依當時的情況，車庫 旁邊還有花盆，確實很難開出車庫，且王婦經他告知可能違反道交條例後，仍拒絕移車。

法官認為，王婦故意拒不移車的消極不作為，已妨害屋主自由通行的權利，因此認定她犯行明確，依強制罪判拘役30天，得易科罰金，可上訴。

