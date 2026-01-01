為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台灣人在中國殺台灣人 中國坐牢「折抵」台灣刑期

    2026/01/01 09:40 記者黃佳琳／高雄報導
    趙姓台灣籍男子在中國殺害林姓台籍男子，在中國服完刑後回台雖被高雄地檢署起訴，但法官認為沒可「折抵」刑期判免刑。示意圖（資料照）

    趙姓台灣籍男子在中國殺害林姓台籍男子，在中國服完刑後回台雖被高雄地檢署起訴，但法官認為沒可「折抵」刑期判免刑。示意圖（資料照）

    趙姓男子在中國與同為台灣籍的林姓男子發生糾紛，雙方衝突過程中，趙男拿水果刀失手殺了林男，趙在中國被公安逮捕，坐完8年5個月的牢後，回台再被檢方起訴，但法官認為，趙男在中國坐牢足以「折抵」台灣刑期，因此依傷害致人於死罪判徒刑5年6月，但免其刑之全部之執行。

    判決指出，2017年1月18日下午，趙、林兩人因幫人以台幣兌換人民幣，但交易沒有完成，林欠29萬元沒有還給趙男，趙向林男要錢時，雙方發生肢體衝突，林拿高壓鍋砸趙，趙反擊時拿了水果刀刺入林男的胸部，林送醫急救後仍宣告不治。

    趙男行凶後在中國被公安逮捕，廣東省廣州市中級人民法院於2017年10月判他徒刑10年，經3次減刑，共計減刑1年7月，實際執行有期徒刑8年5月，去年6月17日服刑期滿後返台，再被高雄地檢署依殺人罪起訴。

    高雄地方法院審理時，趙男坦承犯行，法官認為，趙男在中國法院判刑確定後，並已執行完畢，我國法院雖不受其拘束而仍得依法審判，但趙男已在中國坐完牢，已具有懲戒之效用，且執行期間足以折抵法院所量處的有期徒刑，認為沒有再執行的必要，因此依傷害致人於死罪判徒刑5年6月，但免其刑之全部之執行，可上訴。

