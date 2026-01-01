為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「美化金流」代辦貸款騙局！ 苗栗男經商失敗淪車手判2年

    2026/01/01 08:53 記者蔡政珉／苗栗報導
    「美化金流」代辦貸款騙局！ 苗栗男經商失敗淪車手洗錢判2年。示意圖。（資料照）

    苗栗一名葉姓男子稱因經商失敗急需用錢，不慎誤信網路上詐騙集團「美化金流」以利貸款的說詞，不僅交出3個銀行帳戶資料，更在1天之內多次提領贓款約88萬元交給詐團成員。苗栗地方法院審理後，認定葉男雖辯稱是為了貸款，但葉男曾於2021年辦理貸款為製作往來金流而交付金融帳戶給詐團，不採信葉男說詞，依違反洗錢防制法判處葉男應執行有期徒刑2年。

    葉男辯稱，因經商失敗被地下錢莊逼得走投無路只想辦理貸款無詐騙意圖，當下在網路上看到貸款廣告故聯繫暱稱「林憲誠」及「李翰祥貸款專員」的詐騙成員。對方聲稱要幫他「製造金流」才能順利過件，葉男便先提供3個銀行帳戶。

    該詐團以「假親友借錢」、「中獎驗證帳戶」等手法分別詐騙5名被害人獲利金額從數萬到40餘萬元不等。葉男則隨時監控帳戶一旦被害人款項入帳，葉男遂於自動櫃員機或銀行臨櫃提款，多次在路邊交給自稱「志傑」的收款人員。

    葉男稱需撫養前妻與父母，但法官審理後，正常貸款只需提供收入證明，不需幫人提款再交付現金給陌生人，不採信葉男說法。

