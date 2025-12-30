基市府凌晨進入東岸商場換鎖！NET控違法索賠2139萬 裁定曝光

基隆市東岸廣場爆發產權爭議，主富服裝公司（NET）主張基隆市府於去年2月進入商場更換門鎖及接管建物，已構成違法行為，並要求國賠2139萬餘元。台北高等行政法院審理後認定，該爭議性質屬私法紛爭，非行政處分，裁定駁回所有訴求。 （資料照，記者俞肇福攝）

基隆市東岸立體停車場經營權爭議多時，主富服裝公司（NET）先前向行政法院提起訴訟，主張基隆市政府於去年2月進入商場更換門鎖及接管建物等行為，已構成違法行為，並要求國賠2139萬餘元。台北高等行政法院審理後認定，該爭議性質屬私法紛爭，非行政處分，裁定駁回所有訴求。

本案起源於基隆市政府與大日公司於2015年簽訂的OT營運契約。大日公司將部分場域出租予NET經營，NET並出資辦理部分空間的拆除與增建；隨著市府與大日公司的契約期滿且未續約，市府改與微風公司簽約，並公告自2024年2月1日起由微風接手營運。

請繼續往下閱讀...

對此，NET主張其對增建部分具有權利，拒絕配合點交，基隆市政府則於2月1日凌晨進入商場空間進行換鎖等作業。NET認為市府行為屬違法行使公權力，遂提起行政訴訟。

北高行裁定指出，依「促進民間參與公共建設法」規定，政府與民間機構簽訂的OT契約性質屬民事契約，市府於契約期滿後收回營運資產，基於契約權利行使，屬私法行為，並非行政處分；相關進入建物、更換門鎖等行為，也僅屬事實行為，不具法律上規制效力。

北高行表示，由於確認行政處分違法的訴不合法，附帶提出的國家賠償請求亦失所附麗，一併裁定駁回。至於NET於訴訟後期追加的公法上結果除去請求權，合議庭則指，提出時點過晚，且市府不同意，亦不予准許。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法