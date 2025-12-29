悲情打工仔上班第一天被打死 惡老闆傷害致死罪判刑6年

王男拒絕就醫前往北門派出所休息時，出現嘔吐等身體不適症狀，由員警送醫急救。（記者蔡彰盛攝）

身高154公分、體重40公斤的新竹王姓男子因薪資計算問題，首日上完工就到人力派遣工程行質問，遭身高168公分、體重72公斤的壯碩負責人林男揮打一下向後倒頭撞地，原本拒絕就醫，事後卻在派出所嘔吐後送醫不治，檢方原本對林男具體求刑11年，然而新竹地院國民法官審理後依傷害致死罪判刑6年。

法官調查，林男為新竹市人力派遣工程行負責人，去年8月2日晚間王男經友人羅男陪同應徵工作，隔天擔任派遣工，然因薪資計算一事，二人當晚前往工程行質問，羅男報警，由新竹市警局北門派出所員警到場處理，經林妻結算王男當日薪資後辭退王男，二人離開工程行後，到對面超商逗留。

林男走過去先左右開弓賞羅男耳光5下，接著往王男身上揮打一下，王男向後跌倒，頭部撞擊紅磚地後倒地不起，事後王男拒絕就醫，與羅男前往北門派出所休息時，王男出現嘔吐等身體不適症狀，員警送醫急救仍因腦損傷、腦幹出血不治死亡。經法醫研究所解剖鑑定，其結果為王男生前遭推倒造成頭部後方撞擊，顱骨骨折顱內出血不治。

國民法官發現林男身高168公分、體重72公斤，對比死者身高154公分、體重40公斤，可見被告身形壯碩、被害人身形瘦小，體型相差14公分、32公斤，二人身形差異相當大，國民法官認為林男對身形瘦小的被害人正面撞擊，因體型、力量具有相當差異，且被害人雙手插口袋，未能防禦抵抗外力，極可能重心不穩、後仰跌倒，頭部撞擊堅硬路面導致腦部受傷死亡，此為一般人所能認知，且客觀上亦能預見。

國民法官調查，林男在被害人倒地不起後不聞不問，亦未將其送醫，翌日仍與員工嘻笑、串供，固然在知悉被害人送醫急救後，旋即至醫院向家屬下跪道歉，並已和家屬和解且賠償完畢，然其說詞反覆、避重就輕，且任意卸責推託稱醫療機構、醫療人員未及時施救。

林男87年間起即涉犯多起傷害、毀損、重利等案件，多次以暴力行為處理其與員工間的糾紛，屢次對經濟弱勢者施暴，本案仍以暴力解決被害人對薪資的疑問，經量處減刑後中度偏重刑度，認檢察官求刑11年過重，最後依傷害致死罪判刑6年。

