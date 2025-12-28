為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    澎湖馬公北辰市場知名老張燒餅店 菓葉基地大火老闆手部燙傷

    2025/12/28 15:09 記者劉禹慶／澎湖報導
    老張燒餅店菓葉基地失火，澎湖縣政府消防局出動5個分隊搶救。（許見興提供）

    老張燒餅店菓葉基地失火，澎湖縣政府消防局出動5個分隊搶救。（許見興提供）

    澎湖北辰市場大火之後，又傳出名店老張燒餅店，位在湖西菓葉製餅基地，今（28）日傳出火警，由於現場堆放許多保麗龍紙箱，因此火勢來的又急又快，老闆一時心急徒手救火，不慎燒傷手部緊急送醫，澎湖縣消防局出動5個分隊前往現場救火。

    老張燒餅店老闆張石現，內蒙古人，自1985年北辰市場啟用他們就進駐擺攤，一開始是作蔬菜批發，後來才改賣燒餅，時間一晃，夫妻倆在北辰市場也賣了40多年的燒餅，老張燒餅傳承自老丈人手藝，民國60年代老張的丈人就有在馬公國小前賣燒餅，那時是用大鐵桶炭火烤的掛爐燒餅，雖出爐的口味不多，但很受顧客喜愛。

    在老張的巧手調配下，一盤接一盤現擀現烤的餅陸續出爐，有招牌燒餅及包巧克力、花生、糖酥的燒餅，還有焦糖脆餅、牛角、蔥花Ｑ餅、丁香烙餅、荷包蛋餅、韭菜盒、燒餅夾蔥花蛋、贛子頭、烤包子、烤饅頭和煎高麗菜餅，至少變化出15種餅，另有1款素食燒包是吃長齋老闆的最愛，吃了四十幾年都不膩。攤位上還有一項非燒餅的熱賣商品「排骨酥」。

    老張菓葉基地有在做宅配倉庫，存放很多箱子，今天在製作過程中不慎著火，業者心急噴水滅火，卻造成火勢更加蔓延，一發不可收拾。菓葉村長許見興獲報，立即趕抵現場協助村民疏散。

    燒餅菓葉基地失火，火勢來的又急又快。（許見興提供）

    燒餅菓葉基地失火，火勢來的又急又快。（許見興提供）

