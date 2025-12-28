台南傳2保母虐童遭羈押 6位家長提告：看到影片都心碎了

麻豆傳出保母虐童案件，立委郭國文陪同受害者家屬召開記者會。（記者王涵平攝）

麻豆日前傳出保母虐童案件，1名11個月大幼童送醫通報後爆發，6位家長提告，2名保母已遭羈押禁見，受害家屬表示，看到監視器畫面，保母對兒童打、摔、踢等行為，真的很慘忍，無法想像怎麼有這麼變態的人。

立委郭國文、市議員陳秋宏接獲陳情後，今陪同受害兒童家屬召開記者會，邀請麻豆警分局副分局長劉行五、南市社會局兒童福利科長楊小萱說明相關案情。受害家屬表示，鄭姓與張姓保母照顧的都是2歲以下的兒童，都還不會講話，加害人看準這點，對兒童打、摔、踢、踹、踩、踏、丟、罵，整起事件爆發是因為1位11月大的小朋友送醫，發現有新、舊傷，疑似是遭受虐待，還因顱內出血住在加護病房治療，才讓家長發現鄭姓、張姓保母的惡行。

家屬說，自己看過去1個月的監視畫面，8個月大的小孩就被受虐超過20次，且監視器的畫面顯示是殘忍施暴，包括打巴掌將小孩打飛、從高處把孩童重摔、用腳把小孩子踢走，看到心都碎了。

劉行五表示，在醫院做出兒少通報後，分局也立即啟動調查，到受托保母進行訪視後察覺異常，因此將監視影像扣押並報請檢察官偵辦。在檢警單位陸續掌握事證後，將兩名保母因涉嫌串供與滅證之餘向法院申請羈押，兩人於12月8日遭裁定羈押禁見，6位家長也提出傷害告訴。

楊小萱指出，涉案的兩位保母，有1位屬於合格收托，另1位並非合格登記的保母，然而，合格的保母也僅回報照顧2名兒童，代表該保母違規收托6位兒童，後續社會局將依法撤照、並對於違規的部分進行裁罰，同時一一聯繫該名保母過去照顧兒童的家長，以了解過往情況。

社會局指出，依兒少法規定，負責人鄭女一旦判決兒虐屬實，將開罰6萬元至60萬元，另給予撤照處分。張女除兒虐行為恐被開罰6萬元至60萬元，另外未登記無照執業，罰6000元至3萬元。

郭國文強調，剴剴案之後，修正《刑法》，提高虐童的刑責，讓凌虐未滿7歲孩童致死，處死刑或無期徒刑；然而，目前更完整的《兒童托育服務法》仍在立法院審查當中，尚未三讀，導致對於兒童照顧的監管與虐兒防範還不夠完全，希望立法院同事能加速該法案的協商，盡速完成三讀，來落實對於孩童甚至是對整個家庭的保障。

麻豆傳出保母虐童案件，6名幼童遭打、踢等不當對待。（記者王涵平翻攝）

