銀白雪季暗藏殺機！雪山西稜2山友疑失溫命危 消防冒險挺進救援

這兩天受強烈冷氣團影響，雪霸國家公園高山地區已進入銀白雪季，美景如畫，但現實的嚴峻環境，也發生2名山友疑因失溫導致的不幸山難事件，目前苗栗、台中消防救難人員也冒著低溫挺進救援。

據了解，這2起山難事件地點分別發生在雪霸國家公園內「雪山西稜」線上的博可爾山草原、匹匹達山東鞍營地，各有1名山友疑因失溫導致昏迷、失去生命跡象。

台中消防救難人員前往博可爾山草原、苗栗消防救難人員則挺進匹匹達山東鞍營地，雪霸國家公園管理處及保七第五大隊人員也偕同前往救援。

苗栗縣消防局第五大隊大隊長楊力品表示，消防局於26日下午2點53分獲報，指雪山西稜匹匹達山東鞍營地下方箭竹林1名山友昏迷後，派遣第五大隊、泰安分隊、特種搜救分隊人員整裝，當天下午6點由台中東勢進入。

楊力品表示，由於天候惡劣，無法申請空勤直升機協助救援，連日來，已出動兩梯次8人前往，但據回報，高山道路結冰、降雨不斷，山路難行，估計要到明天中午才有可能接觸到患者。

雪霸國家公園管理處表示，近日雪霸園區仍接連發生2起疑因失溫導致的不幸山難事件，令人深感遺憾。

雪管處強調，雪季登山不只是裝備是否齊全，更是風險判斷與撤退決策的考驗，特別是長程或偏遠路線，沿途缺乏山屋避難，一旦天候惡化，撤退與應變空間有限，風險將大幅升高，提醒山友務必以「最壞情境」作為行前準備基準，切勿因既定行程而勉強前行。

雪管處再次呼籲，低溫很致命，請勿輕忽雪管處已於日前公告「115年雪季生態保護區入園申請規定」，雪季期間自即日起至3月31日止，請配合雪管處人員及志工於登山口的裝備檢查及勸導，雪季登山請量力而為、審慎規劃，共同守護自身與他人安全。

