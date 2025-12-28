為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    銀白雪季暗藏殺機！雪山西稜2山友疑失溫命危 消防冒險挺進救援

    2025/12/28 14:55 記者彭健禮／苗栗報導
    這兩天受強烈冷氣團影響，雪霸國家公園高山地區已進入銀白雪季，美景如畫，但現實的嚴峻環境，也發生2名山友疑因失溫導致的不幸山難事件，目前苗栗、台中消防救難人員也冒著低溫挺進救援。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

    這兩天受強烈冷氣團影響，雪霸國家公園高山地區已進入銀白雪季，美景如畫，但現實的嚴峻環境，也發生2名山友疑因失溫導致的不幸山難事件，目前苗栗、台中消防救難人員也冒著低溫挺進救援。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

    這兩天受強烈冷氣團影響，雪霸國家公園高山地區已進入銀白雪季，美景如畫，但現實的嚴峻環境，也發生2名山友疑因失溫導致的不幸山難事件，目前苗栗、台中消防救難人員也冒著低溫挺進救援。

    據了解，這2起山難事件地點分別發生在雪霸國家公園內「雪山西稜」線上的博可爾山草原、匹匹達山東鞍營地，各有1名山友疑因失溫導致昏迷、失去生命跡象。

    台中消防救難人員前往博可爾山草原、苗栗消防救難人員則挺進匹匹達山東鞍營地，雪霸國家公園管理處及保七第五大隊人員也偕同前往救援。

    苗栗縣消防局第五大隊大隊長楊力品表示，消防局於26日下午2點53分獲報，指雪山西稜匹匹達山東鞍營地下方箭竹林1名山友昏迷後，派遣第五大隊、泰安分隊、特種搜救分隊人員整裝，當天下午6點由台中東勢進入。

    楊力品表示，由於天候惡劣，無法申請空勤直升機協助救援，連日來，已出動兩梯次8人前往，但據回報，高山道路結冰、降雨不斷，山路難行，估計要到明天中午才有可能接觸到患者。

    雪霸國家公園管理處表示，近日雪霸園區仍接連發生2起疑因失溫導致的不幸山難事件，令人深感遺憾。

    雪管處強調，雪季登山不只是裝備是否齊全，更是風險判斷與撤退決策的考驗，特別是長程或偏遠路線，沿途缺乏山屋避難，一旦天候惡化，撤退與應變空間有限，風險將大幅升高，提醒山友務必以「最壞情境」作為行前準備基準，切勿因既定行程而勉強前行。

    雪管處再次呼籲，低溫很致命，請勿輕忽雪管處已於日前公告「115年雪季生態保護區入園申請規定」，雪季期間自即日起至3月31日止，請配合雪管處人員及志工於登山口的裝備檢查及勸導，雪季登山請量力而為、審慎規劃，共同守護自身與他人安全。

    苗栗消防救難人員挺進匹匹達山東鞍營地救援。（翻攝Google Maps）

    苗栗消防救難人員挺進匹匹達山東鞍營地救援。（翻攝Google Maps）

    台中消防救難人員前往博可爾山草原救援。（翻攝Google Maps）

    台中消防救難人員前往博可爾山草原救援。（翻攝Google Maps）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播