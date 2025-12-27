馬匹受驚嚇拋飛摔重傷 馬場判賠瑜伽女教師190萬

馬匹受驚嚇遭拋飛摔成重傷，新竹地院判馬場需賠瑜伽女教師190萬。（記者蔡彰盛攝）

新竹45歲黃姓瑜伽教師110年參加馬術課程時，因工作人員不慎驚嚇馬匹，導致暴走發狂將她拋至空中重摔，黃女全身多處骨折無法再擔任瑜伽教師，憤而向馬場求償491萬元，新竹地院審理後認定馬場應負動物占有人損害賠償責任，判賠190萬元。

黃女說，110年1月前往新竹一家馬術文創園區參加騎馬教學課程，工作人員洗馬樁時與其他客人聊天，不慎將工具摔落地面發出框啷巨響，導致她所騎馬匹遭受驚嚇，因此發狂奔跳，將她拋至空中重摔落地造成氣胸血胸、右側6根肋骨骨折、右肩胛骨骨折、右肩鎖骨骨折，兩度手術專人看護2個月、休養6個月，經健保署核定為重大傷病，並須持續復健。

持有多張專業證照的黃女說，由於傷勢嚴重，縱經長時間復健，右肩功能已無法復原，再也無法從事熱愛的體能運動工作，甚至因右手不能負重、上舉角度受限，舉凡穿脫衣服、拿取東西均需家人協助，亦無法獨自開車，勞動力嚴重受損，不僅造成嚴重睡眠障礙，更長期陷入中年失業的重大恐慌，身體及心理均遭受重大打擊，備受煎熬。為此請求賠償精神慰撫金60萬元與勞動力減損等為245萬元，並依消保法規定請求損害額一倍之懲罰性賠償金，合計491萬元。

法官審理認為，馬場提供馬匹供黃女騎乘駕馭，因故暴走致黃女摔落，自應負動物占有人損害賠償責任。

法官審酌馬場週邊設施主客觀層面、過失程度、黃女所受傷勢及相關損害等一切情況，認懲罰性賠償金以20萬元為適當，最後共判賠190萬元。

