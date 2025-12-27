為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    怎麼撞的？送貨男駕車PK號誌桿 荷包慘了

    2025/12/27 16:41 記者陳文嬋／高雄報導
    王男駕車送貨PK號誌桿慘了。（民眾提供）

    王男駕車送貨PK號誌桿慘了。（民眾提供）

    高雄市一名王姓送貨員今天駕車於鳳山區保雅路、保華二路口，衝撞分隔島上號誌桿，所幸命大沒有受傷，王男辯稱閃車，不過警方調閱監視器畫面，事發當下王男四周均無車輛，令人傻眼，警方認定王男未留意前方車況，公司車損壞，恐荷包失血。

    警方調查，王姓送貨員（52歲）今天駕駛一輛公司的自小貨車，準備要將貨品送進公司，不料途經鳳山區保雅路、保華二路口，竟駕車直接衝撞分隔島上號誌桿。

    所幸王男命大沒有受傷，號誌桿夠堅固未倒，否則後果不堪設想，警方對王男實施酒測，確認酒測值為0；不過公司自小貨車車頭凹陷、擋風玻璃也龜裂損壞，修理恐要花費不少錢。

    警方詢問王男怎麼撞的？王男辯稱為了閃避右側車輛，才會造成車輛偏移撞上號誌桿，不過警方調閱路口監視器畫面，發現交通事故發生當下，王男四周均無車輛，令警方很傻眼。

    警方初步認定肇事原因研判為王男未注意車前狀況，詳細肇事原因將由交通大隊進一步判定，呼籲民眾駕車上路，應隨時注意車前狀況，以維護行車安全。

    王男駕車送貨PK號誌桿慘了。（民眾提供）

    王男駕車送貨PK號誌桿慘了。（民眾提供）

