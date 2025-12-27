為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    送妻手機赫見備份跳出小王「肉棒打臉」簡訊 純情夫崩潰

    2025/12/27 08:40 記者蔡彰盛／新竹報導
    陳男送妻生日手機，備份時赫見跳出小王的鹹濕簡訊，崩潰求償。（情境照）

    新竹陳男送手機給妻子當生日禮物，協助備份手機資料時，竟意外赫然發現裡面有妻子與小王的超鹹濕對話，包括「你胃口很大一直要我X不停不能射」、「喜歡餵你吃肉棒在嘴巴打臉」、「喜歡幫你口」等等，憤而對妻求償120萬元，新竹地院審理後判賠30萬元。

    結婚多年育有1子的陳男說，去年2月贈送手機給妻子張女作為生日禮物，並經妻子同意後協助其備份手機資料，竟偶然發現妻子與小王有超鹹濕激情對話內容，如「我是不是每次去旅館都很愛抱你？」、「在床上沒幹嘛也要抱」，張女回「所以每次我能夠抱你的時候我都很珍惜」，小王還說「只有你胃口很大一直要我X都不停不能射」、「像我跟你我喜歡餵你吃肉棒」、「還有喜歡幫你口」，陳男憤而對妻子求償120萬元。

    法官勘驗二人對話內容，發現小王說「每一個抱抱都要刻在心裡」，張女說「讓你刻」、「抱很緊」、「我們也有做過快1個小時的啊」、小王說「我疼妳」、「我愛你我不要妳很累」、「我要圈住你」，足認二人間言語親密宛如戀人，言行顯已逾越一般男女正常社交應有分際，已達破壞、動搖兩造間婚姻共同生活圓滿安全及幸福程度，自屬侵害陳男配偶權之行為，且情節重大。最後判賠30萬元。

