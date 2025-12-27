為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新北校園割喉案湧上千萬捐款！受害楊家致謝疾呼：幫助其他更需要的人

    2025/12/27 08:20 記者黃子暘／新北報導
    高院宣判新北國中生遭割頸命案，判被告郭姓少年、林姓少女各12年、11年，被害人父（左1）、母（右2）不滿，庭後落淚稱，現實是加害人受司法層層保護、且獲輕判，被害家屬卻活在恐懼中。（資料照）

    高院宣判新北國中生遭割頸命案，判被告郭姓少年、林姓少女各12年、11年，被害人父（左1）、母（右2）不滿，庭後落淚稱，現實是加害人受司法層層保護、且獲輕判，被害家屬卻活在恐懼中。（資料照）

    新北市某國中2023年12月校園割喉案二審結果出爐，教唆行兇的「乾妹」林女判11年，行兇「乾哥」郭男判12年，受害人楊生父母悲痛淚訴判決不公，社會關注之餘，也有大筆善款湧入，新北市社會局設立的「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案帳戶暴增至1424萬元餘元。

    楊生父母發表聲明表示，各界關懷與善款，家屬謹記在心並誠摯道謝，「目前的援助已足夠，我們懇請大家暫停對我們的捐款，並將這份愛傳遞給其他更需要幫助的人」。

    楊生父母反覆在聲明中致謝，也向大眾指出，在這個社會的角落仍有許多孩子與家庭默默面對困境與無助，他們或許尚未被看見，卻同樣需要支持才能走過眼前的黑暗，因此衷心希望大眾的愛心可透過合適的捐助管道繼續流動，協助更多等待援助的孩子與家庭，「謝謝每一位伸出援手的你，謝謝你們讓愛不停留，而是照亮更遠的地方」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播