為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    屏東火車站聯合演練 強化暴力事件應變

    2025/12/27 08:51 記者葉永騫／屏東報導
    屏東火車站聯合演練暴力事件應變。（屏東警分局提供）

    屏東火車站聯合演練暴力事件應變。（屏東警分局提供）

    台北捷運發生暴力事件，引發大家對公安的重視，屏東火車站在26日進行聯合演練，模擬1名男子情緒失控持刀叫囂，造成旅客驚慌，屏東分局快打部隊等警力抵達後使用辣椒水將其制伏，強化突發暴力事件的應變能力，而站方及消防救護人員協助疏散及救傷，過程逼真吸引了民眾的目光。

    這次模擬演練為，1名男子因購物久候不耐，情緒失控，持刀叫囂、揮舞並欲自傷，造成旅客驚慌情境，以實地操演，來檢驗警方、鐵路警察、消防救護及站方人員之即時反應與協調機制。

    狀況發生後，鐵路警察第一時間趕抵現場實施警戒並通報支援，屏東分局快打部隊及霹靂小組警力迅速集結完成圈圍部署，掌握嫌犯動向後，果斷使用辣椒水將其制伏；消防救護人員同步進駐待命，確保現場人員安全，火車站人員立即啟動疏散機制，透過廣播與現場引導，協助旅客迅速遠離危險區域，並優先照護身障及年長旅客撤離，配合警方管制動線，有效降低混亂與受傷風險。

    屏東分局表示，民眾於公共場所遇到突發暴力事件，應保持冷靜並牢記「逃、躲、報」3原則；警方未來也將持續結合鐵路警察、消防救護及各重要場站辦理聯合演練，精進快打能力，警民攜手守護公共場所安全。

    屏東火車站聯合演練，警方面對暴力事件時圍捕。（屏東警分局提供）

    屏東火車站聯合演練，警方面對暴力事件時圍捕。（屏東警分局提供）

    屏東火車站聯合演練，發生暴力事件時疏散旅客。（屏東警分局提供）

    屏東火車站聯合演練，發生暴力事件時疏散旅客。（屏東警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播