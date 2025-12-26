想要「吵死人」？屏東內埔納骨塔周邊飆仔競速 噪音炸街警要辦了

屏東內埔學文路相當筆直，近期夜間淪為飆車族競速場。（記者陳彥廷攝）

內埔鄉公所的骨灰骸存放設施和禎園於鬧區邊陲，主要以南側新闢的學文路出入，學文路筆直且兩邊幾無建物，視線也少有障礙，沒想到優點竟遭濫用，近期夜間淪為飆車族競速場，竟玩起了直線加速賽，燒胎及改管的噪音炸街，引來居民不滿投訴，警方也承諾加強查緝，杜絕飆車歪風。

「吵死人！」居民批評，新闢的學文路原本屬鬧區邊陲，北側有和禎園、南側也有座被列為歷史建築的古墓，原本相當寧靜，但近期飆仔來此競速變得頻繁，好像還有「吃好逗相報」呼朋引伴趨勢，且行徑越來越囂張，無奈說「先人、活人都不得安眠」。

另名居民則是以「屏東版玩命關頭」比喻，他指出，這些人深夜聚集，不是在原地燒胎，就是爆改管，且參賽人車堪稱絡繹不絕，把學文路西側的起點路旁都停滿，然後再留下2台車的車道供競速，由於空曠無阻礙，整個高分貝噪音就長驅直入周邊民居，吵得民眾不得安寧。

從投訴影片觀察、再比對學文路往東至文山路口直線路段正好約500公尺，推測賽事應是直線加速賽，甚至是兩車併競的04加速賽（400公尺直線競速）。

對此，內埔分局強調，經確認，內埔鄉學文路段確實近期有自小客車疑似違法競速的情形，現已積極調閱周邊監視器影像，查明車主身分，全力查緝到案，並依違反刑法公共危險罪嫌偵辦，以遏止危險競速行為；此外，不僅內埔，潮州台1線近來也被居民聽聞在夜間有尖聲呼嘯且高速行駛的車輛，警方皆全力查緝。

屏東內埔學文路北邊是和禎園、南邊則有名列歷史建築的古墓，飆車族噪音擾人，附近居民稱真的是「吵死人」。（記者陳彥廷攝）

