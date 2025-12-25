網傳重組家庭「父母互摔對方小孩」引眾怒 台中市府出手了

網路流傳一對男女爭執並摔擲對方幼兒的影片。（翻攝自threads）

網路流傳一對男女爭執並摔擲對方幼兒的影片，雙方抱對方女兒對峙。（翻攝自threads）

網路今（25）日流傳一對男女爭執並摔擲對方幼兒的影片，令人痛心。這對疑似重組家庭的父母發生爭吵，父母先互摔對方幼兒的書包，演變成互摔對方幼兒，2名年幼兒更痛得大哭。由於該監視器畫面顯示為2023年，引發大批網友撻伐，有人傳出發生在台中，疑似兩人近日又爭執，影片的媽媽PO出影片並PO文指2年多了，她和女兒走不出去。不過也有網友指兩人已離婚。

網友在Threads上貼出一段監視器影片，這對重組父母的幼兒年僅約1歲多及、3、4歲，相當年幼，父母在家中發生爭執，媽媽將對方的書包丟出去，爸爸見狀隨即上前扯下女方小孩的書包重摔。

媽媽看到質問男方又衝上前去要抓男方的女兒，男方阻止卻還摔倒自己女兒，又去搶女方的女兒抱起來摔地，媽媽也再抱起男方的女兒，爸爸立刻又抓起女生女兒高舉，嚇得女方爆哭「不要啊！」最後放下對方女兒，搶下自己女兒。

這對男女爭執並摔擲幼兒的影片曝光後，引發網友熱議，痛批父母實在太誇張，也擔心孩子目前現況，有網友指出，該地點疑似位在台中，畫面中的日期顯示為2023年，原PO則已下架影片。

台中市府表示，因缺乏真實姓名、地址等資訊，尚無法查詢確認兒少所在地以及是否曾受理通報服務，為確保影片中孩子安全，將依現有資訊協同警方等網絡單位追查，確認兒少目前所在地與實際受照顧狀況，了解照顧者親職能力與需求。

市府說明，根據畫面，男子疑似涉及兒童及少年福利與權益保障法第49條身心虐待，以及第56條兒童及少年未受適當的養育或照顧。女子也疏於、未維護兒少安全，致兒少陷於危險情境，若確認違反兒少權法，將依法裁處，維護兒少最佳利益。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

網路流傳一對男女爭執並摔擲對方幼兒的影片。（翻攝自threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法