    社會

    詐團國定假日不打烊! 基警誘捕車手人贓俱獲

    2025/12/25 19:51 記者林嘉東／基隆報導
    基檢複訊後向法院聲押50歲陳姓車手。（記者林嘉東攝）

    基隆市50歲吳姓男子誤信詐騙集團假投資訊息，累計2次面交60萬現金給前來取款車手，直到察覺有異才後報警。基隆警方今（25日）誘出車手面交，當場逮捕50歲陳姓男車手，並起獲合約書等詐騙證物。基隆地檢署複訊後向法院聲請羈押。

    警方調查，吳姓男子誤信詐團投資詐術，加入LINE投資群組可以獲取高報酬，前後2次領出60萬元現金交給車手，直到遲遲無法出金獲利才驚覺受騙，透過友人向基隆市警四分局偵查隊報案；偵查隊獲報與吳男合作，向詐團佯稱再投資260萬元，並選在行憲紀念日假日上午10點至樂利三街超商面交。

    警方為取信車手，吳男拿警方準備數張千元現鈔與玩具假鈔合計260萬元赴約，成功逮捕50多歲前來取款的陳姓車手。據指出，陳男搭火車北上基隆後，轉搭計程車至取款地點，被逮後否認是車手，警方依法在身上起獲投資合約書、財經專員工作證等證物後移送法辦。檢方複訊後，認定陳男涉犯詐欺罪，以有反覆實施恐嚇之虞向法院聲請羈押。

    副分局長林學志呼籲，民眾切勿輕信來源不明的投資訊息與高獲利保證，凡涉及「保證獲利」、「專人帶操」、「高回報投資平台」，均可能是詐騙陷阱。若遇可疑情況，請立即撥打165反詐騙專線或就近向派出所報案，守護好自身財產。

