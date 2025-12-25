「父女互摔小孩」家暴片網炸鍋！繼父摔擲幼女 中市府揭近況

台中市社會局指出，兩人離婚，繼父至今未再接觸女童。示意圖。（資料照）

網路今（25）日流傳一對男女爭執、摔擲對方幼兒影片，這對疑似重組家庭的父母爭吵，先互摔對方幼女書包，再演變成繼父摔擲女方女兒，兩人抱對方幼女對峙，小孩痛得大哭。監視器畫面顯示2023年，大批網友撻伐，憂心後續狀況，台中市社會局說，繼父違反「兒少權法」身心虐待及，兒少未受適當養育或照顧，被裁處強制接受親職教育，兩人已經離婚，社工追蹤女童受照顧情況良好。

網友在Threads貼出一段監視器影片，這對重組父母的幼女年僅約1歲多及、3、4歲，相當年幼，父母在家中發生爭執，媽媽將對方的書包丟出去，爸爸見狀隨即上前扯下女方小孩的書包重摔。

請繼續往下閱讀...

媽媽看到質問男方又衝上前去要抓男方的女兒，男方阻止卻摔倒自己女兒，又去搶女方的女兒抱起來摔地，媽媽也再抱起男方的女兒，爸爸立刻又抓起女方女兒高舉，嚇得女孩爆哭「不要啊！」最後女方放下對方女兒，搶下自己女兒。

這對男女爭執、摔擲幼兒影片曝光後，網友痛批父母實在太誇張，也擔心孩子目前現況。有網友指出，地點疑似位在台中，畫面中的日期顯示為2023年，疑似兩人近日又爭執，影片的媽媽PO出影片，還PO文說，已經2年多了，她和女兒走不出去；不過，也有網友指出，兩人已離婚，原PO則已下架影片。

台中市社會局說，經警方追查，確認女童曾是社會局服務個案，影片中的女子為其生母，男子當時則是繼父。繼父違反《兒童及少年福利及權益保障法》第49條身心虐待及56條兒童及少年未受適當的養育或照顧，已遭社會局裁處強制接受親職教育。

社會局指出，兩人離婚，斷父至今未再接觸女童，社工追蹤女童受照顧情況良好，未來也將持續關心輔導。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法