    首頁 > 社會

    因小失大！貪圖300元賣門號給詐團 嘉義女判賠1397萬

    2025/12/25 14:53 記者林宜樟／嘉義報導
    手機示意圖，與本新聞事件無關。（記者林宜樟攝）

    手機示意圖，與本新聞事件無關。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣廖姓女子以300元代價將申辦的行動電話門號賣給詐騙集團，導致黃姓女子被騙走高達1397萬元；黃女提出民事求償，法官認定廖女出售門號給詐團的行為是造成損害的共同原因，日前判決廖女須全額賠償1397萬元。

    判決書指出，廖女於2024年8月10日下午到嘉義縣民雄鄉電信直營店申辦門號SIM卡後，以300元代價將門號出售給一名自稱「莊中信」的詐騙集團成員。

    該詐騙集團取得門號後，以此門號作為詐騙聯絡工具，8月19日假冒警察及金管會人員撥打電話給黃女，謊稱其銀行帳戶涉及洗錢，需配合偵辦，黃女信以為真，在短短2個月內，陸續匯款共計1397萬元至詐騙集團指定帳戶，該帳戶資金遭詐騙集團提領一空。

    廖女在刑事部分被依幫助詐欺取財罪被判處拘役50日，民事庭部分法官認為，廖女雖未加入詐騙集團，直接參與詐騙過程，但她提供的門號對詐騙集團犯罪有所幫助，屬共同不法侵害黃女財產權，應對黃女受損害負共同侵權行為人責任。

    法官認為，縱使各行為人之間無意思聯絡存在，只要各個加害行為是造成損害的共同原因，及應各自成立侵權行為，負連帶賠償責任，加害行為對損害結果原因力大小，並不能減免加害人的責任。

    廖女僅獲利300元，但卻造成黃女被詐騙1397萬元，產生重大損失，生活受重大影響，應對負全部損害賠償責任，判賠1397萬元，從今年6月17日起至清償日止，加計年息5%利息，可上訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    熱門推播