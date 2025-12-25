為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    明天大雨超溼冷！冷氣團週六才減弱 跨年、元旦天氣曝

    2025/12/25 17:44 記者吳亮儀／台北報導
    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    明天注意大雨、溼冷天氣！中央氣象署預報，大陸冷氣團持續影響，明天水氣更多，北部和東北部2000公尺以上高山就容易結冰和降雪，要直到週六（27日）冷氣團才會減弱，但下週一又有一波東北季風增強，轉為溼涼天氣。

    氣象署預報員賴欣國表示，明天水氣再增多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨，北部、東部、東南部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其它地區也有零星短暫雨。

    賴欣國說，由於冷氣團加上水氣增多，明天北部和宜蘭的2000公尺以上山區、中部和東部3000公尺以上高山會結冰或下雪，端看水氣多寡，提醒民眾上山要注意行車安全。

    「冷氣團到週六才減弱，天氣短暫回穩到下週一」，賴欣國說，週六（27日）冷氣團減弱後，剩下桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，且新竹以南日夜溫差大。

    週日到下週一（28日、29日）北部及東北部氣溫回升，僅剩基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，恆春半島有零星短暫雨。下週二（30日）東北季風稍增強，北部及東北部氣溫又會開始下降。

    賴欣國說，跨年和元旦（31日、1月1日）受到新的一波東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    受大陸冷氣團影響，今天入夜到明天清晨有低溫。（氣象署提供）

    受大陸冷氣團影響，今天入夜到明天清晨有低溫。（氣象署提供）

    未來天氣狀況。（氣象署提供）

    未來天氣狀況。（氣象署提供）

