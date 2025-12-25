名字常被打錯？日本議員用注音符號解釋「上畠寛弘」掀熱議

上畠寛弘突然在社群發文表示，自己名字是「寛弘」而非「富弘」，引發各界議論。（圖擷取自@NorihiroUehata 社群平台「X」、Threads，本報合成）

來自日本神戶市的知名親台派議員上畠寛弘，不僅多次公開發表挺台言論、積極推動台日友好，還時常為深化台日交流訪台，加上他過去因減重成功遭台灣海關誤會等趣聞，許多台灣民眾對他印象極為深刻。今（25日）上畠寛弘突然在社群發文表示，自己名字是「寛弘」而非「富弘」，隨即引發各界議論。

據了解，上畠寛弘今日上午在社群平台Threads發布一篇貼文，內容簡短寫下「我的姓名不是『上畠富弘』，而是『上畠寛弘』」，引起約10萬名網友關注，除了當起柯南追查是否為哪些媒體或機構寫錯他的名字；也有部分網友坦言，自己偶爾會不小心打錯；還有網友好奇，是不是因為台灣中文與日文漢字用法不同，導致打錯

上畠寛弘又於中午曬出1張截圖，畫面為他使用台灣人常用的手機注音鍵盤，打出自己名字之中的「畠（ㄊㄧㄢˊ）」。上畠寛弘解釋，他的姓氏「上畠」中的「畠」，是日本特有的漢字，意思與「畑」相同，因此「上畠」請讀作「上畑」；此外，漫畫《島耕作》中的「耕作」，意思就是「耕耘田地（畑 or. 畠を耕す）」。

有熱心網友分享，與日本不同，在台灣教育部《異體字字典》官方收錄資料記載中，「寛」是「寬」的異體字，兩者讀音都是「ㄎㄨㄢˉ」且字意完全相同。另外，《異體字字典》指出「畠」是「甾」的異體字，共有「ㄗˉ」和「ㄗㄞˉ」2種讀音；另據 「日本特用漢字表」收錄資料，「畠」與「畑」確實都有「旱田」的含意。

此外，許多台灣網友看到上畠寛弘不僅使用中文發文、對話非常流暢，還學會台灣獨有的注音輸入法，紛紛驚訝表示，「本日最驚嚇：日本議員懂注音！」、「連注音都會，我服了這個日本議員」、「議員本人親自注音解釋，真的大嚇到欸」、日本人會繁體中文，驚嚇程度︰100%；日本人會注音符號，驚嚇程度︰10000000000%」。

上畠寛弘突然在社群發文表示，自己名字是「寛弘」而非「富弘」，引發各界議論。（圖擷取自@NorihiroUehata 社群平台「X」、Threads，本報合成）

上畠寛弘會定時在社群分享自己的日文名片。（圖擷取自@NorihiroUehata 社群平台「X」，本報合成）

