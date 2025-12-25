北捷隨機殺人 翁達瑞：我在悲劇中看見「台灣的正直」

捷運中山站案發現場堆滿悼念逝者的鮮花。（資料照）

27歲張文於19日在北車M7出口、捷運中山站犯下震驚全國的隨機殺人案。對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）分享，在這起悲劇之中看到的「台灣正直」，消息曝光引起網友討論。

翁達瑞今發文提及，6天前，台北捷運發生一起無差別攻擊事件，有3位路人喪命，還有11人受到輕重傷。這起暴力悲劇讓多個家庭破碎，也讓台灣社會受到極大的驚嚇。兇手張文27歲，無暴力前科，家庭背景單純。在兩處捷運站犯下這起駭人聽聞的刑案後，張文逃到一家書店，最後在頂樓跳下喪生。

3位受害者包括家住桃園的余家昶，案發時正要從台北搭車返家。路過現場時，余家昶發現兇手正要點燃一箱汽油彈，奮勇上前用肉身阻止，結果當場殉難。余家昶只是個平凡的通勤者，有家人等著他下班。攻擊發生的當下，他可以走避，獨善其身，但他英勇的站出來，阻止更大的悲劇發生。翁達瑞說，「余家昶是我在這場悲劇看到的第1個正直！」

悲劇發生後，輿論的矛頭指向兇手的父母。他們沒有逃避，主動配合警方的調查，身影出現在各大媒體。在看完兒子的解剖後，張家父母面對鏡頭，由爸爸代表發言：「我們是張文的爸爸跟媽媽，張文所犯下的滔天大禍，對於社會造成嚴重損害，以及對受害人及其家屬造成無法彌補的傷害和痛苦，我們想在此跟大家說對不起。」

張文的父母先鞠躬說對不起，然後下跪鞠躬，再說一次對不起。站起來後，張爸爸又說了一聲對不起，並承諾會全力配合司法的調查。這是為人父母的最大悲痛：把孩子帶到這個世界，教養二十幾年，結果孩子犯下滔天大錯，父母也只能下跪向社會道歉。

雖說父母的教養會影響小孩的行為，但孩子的未來並不是父母所能掌控。張文已經27歲了，是個完全獨立的個體，但他的父母還是把責任一肩扛起。翁達瑞認為，「張文的父母是我在這場悲劇看到的第2個正直！」

翁達瑞坦言，看到張文父母下跪的畫面，「我真希望在場的記者能把他們扶起來，告訴他們這是張文的個人行為，與父母無關，他們不需要為成年兒子犯下的罪行向社會大眾下跪道歉。」現場的記者沒人這麼做，但另外一個人把張文的父母扶起來了。這個人就是余家昶年邁的媽媽。

張文父母下跪道歉前一天，余媽媽就對記者說：「事情是張文做的，跟他爸爸媽媽沒有關係。」余媽媽希望大家不要再苛責張文的父母，還祝福他們能夠放下，平安過日子。

余媽媽失去一個正直的兒子，但她沒有怨恨兇手，反而為兇手的父母求情。這是多麼偉大的人格：「你兒子殺了我兒子，但我還是祝福你平安過日！」翁達瑞指出，「余媽媽是我在這場悲劇看到的第3個正直！」

翁達瑞坦言，不清楚張文的成年生活出了什麼問題，讓他用如此殘暴的方式傷害無辜的路人，也讓自己走上絕路。他相信這件悲劇絕對有家庭以外的原因。

西方人有句名言：「養育1個孩子需要全村的力量！」營造一個適合小孩成長的環境，是每一個台灣人的公民責任。越多台灣人盡到這份責任，類似的無差別攻擊的就越不可能在台灣發生。「我感佩余家昶的勇敢，張文父母的負責，還有余媽媽的寬容。大家都還深陷悲劇的驚慌與哀傷，我卻從他們3人身上看到了台灣的正直」。

網友看到貼文後相繼留言表達不同想法，有人說「老師好，如果有第4個正直，那應該就是張文哥哥的信了」、「整件事情上我學到了余媽媽的大愛與寬容，她值得我尊敬」、「非常賛同。養育孩子需要全村的力量加持，環境真的可以塑造一個人是善是惡的因由」、「這件悲劇雖讓人難過但也如教授所說讓大家看到台灣人的正直情操，而這絕對跟中國人不一樣」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

1219北市隨機攻擊事件案發後，捷運中山站及誠品南西店，警方加強戒備。（資料照）

