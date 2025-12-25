藍白卡總預算 賴總統：以政治理由阻擋必要預算「有何資格談憲政」

總統賴清德語重心長地說，國家持續在進步，希望國會能支持、協助國家持續進步，中央政府總預算，應該要儘速付委。（記者劉信德攝）

總統賴清德今（25）日出席桃園國際機場第三航廈北登機廊廳啟用典禮時，針對中央政府總預算與國防特別預算卡關一事，語重心長呼籲國會支持國家發展，儘速完成預算審議。他強調，國家持續進步、民間力量豐沛，在此關鍵時刻立法院更應協助國家向前，而非以政治理由阻擋必要預算。

賴清德指出，今天是行憲紀念日，憲法明文規定，立法院須於每年12月31日前完成次年度中央政府總預算審議，但距離期限僅剩6天，相關預算卻連付委到委員會審查都尚未完成，仍卡在程序委員會。

賴清德重話強調，若立法院無法如期審查總預算，「不要再談什麼憲政」，連最基本的國家建設與人民所需預算都可被政治操作阻擋，實在令人憂心。

針對8年1.25兆元國防特別預算已4度遭藍白於程序委員會封殺，賴清德也罕見提出嚴正批評。他表示，在野黨公開宣稱支持國防預算，卻又以各種理由連交付審查都不願意，「國人聽不懂，也不理解」，既然聲稱支持，為何不讓預算進入實質審查，有問題就拿出來討論。

賴清德強調，政黨競爭難免，但不能犧牲國家與人民利益。執政黨禁得起考驗，每一筆預算編列都有其依據，皆符合國家發展與人民需求，國防特別預算更是基於國家自我保護的實際需要。他表示，立法院若認為預算不宜，當然可以刪除或刪減，但不能以程序手段卡關，連排案都不願意。

最後，賴清德呼籲，在野黨與執政黨應共同合作，儘速審議並完成中央政府總預算及國防特別預算，讓國家運作與建設不受影響。

在今日的啟用儀式中，多位立委共同見證國門盛事，包含民進黨籍立委郭昱晴、張雅琳、王義川與林月琴，而涂權吉則是現場唯一出席的國民黨籍立委，顯得格外醒目。

國民黨籍立委涂權吉是今日唯一出席的國民黨委員。 （記者劉信德攝）

