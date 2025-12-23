覺得怪又捨不得斷線 寂寞獨居婦嘆：只有詐團24小時陪聊

66歲柯姓婦人欲解約領100萬元定存投資，郵局疑遭詐通報警方，柯婦嘆雖然覺得對方怪，但獨居寂寞卻有帥哥陪聊，警與家屬勸阻保住積蓄。（民眾提供）

66歲的柯姓婦人想解約領100萬元定存投資，郵局認為是詐騙，立刻通知警方，當警員到場向柯婦解釋目前的愛情詐騙手段，但她嘆氣稱，雖覺對方很怪，但因獨居寂寞，而且線上帥哥幾乎隨時在線陪聊，經過警方與家屬勸阻，柯婦才保住積蓄。

柯婦到郵局辦理解約時神情急促，對資金用途說法反覆，又一再強調要盡快領款，行員懷疑遇到詐騙，立即通報派出所啟動警銀聯防。員警趕抵後先安撫柯女情緒，並請她出示與對方聯繫的訊息內容。

柯女說她獨居生活感到孤單，日前在LINE被陌生男子加好友，對方以噓寒問暖建立信任，後續以感情交往為名互稱夫妻。對方再以投資理財可改善生活品質為由，要求她提供大筆資金，並教她對行員謊稱要整修房屋或要轉交女兒使用，以便解除定存。

員警檢視對話紀錄後，研判是常見感情詐騙結合投資話術，隨即聯繫家屬到場共同勸說。柯女也向警方坦承，她一開始覺得對方說法奇怪，但生活裡只有對方假扮的帥哥願意陪她聊天，幾乎什麼時候都在回訊，才逐漸放下戒心。

警方與家屬當場阻止臨櫃交易，並協助柯女封鎖刪除相關帳號，提醒保留訊息與對話截圖以利後續查證。南警三分局呼籲，網路交友或投資若出現要求解除定存、匯款或交付大筆資金等情形，務必提高警覺，先與家人討論並可撥打165反詐騙專線或向警方諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

