    首頁 > 社會

    高市警實地兵棋演練防恐攻 宣誓跨年維安滴水不漏

    2025/12/23 14:59 記者黃良傑／高雄報導
    高市警方還特別成立「特殊警力緊急應變事故處理小組」，迅速制服歹徒並啟動防踩踏機制。（記者黃良傑攝）

    高市警方還特別成立「特殊警力緊急應變事故處理小組」，迅速制服歹徒並啟動防踩踏機制。（記者黃良傑攝）

    台北捷運攻擊事件釀重大傷亡，恰巧接近跨年活動，因應2026年跨年活動人潮，並防制恐攻或仿效行為，高市警局決定12月31日動員警、民力共1200人維護安全與秩序。

    警方還特別成立「特殊警力緊急應變事故處理小組」，迅速制服歹徒並啟動防踩踏機制，在最短時間內恢復現場秩序，昨天統整當日的主要警力，實施跨年警衛部署及兵棋演練，提前強化跨年維安作為。

    高市警局表示，近期發生丟擲煙霧彈及持械殺人等重大治安事件，31日的跨年晚會特別加強維安佈署，昨先由警察局長林炎田親自主持，召集相關分局、交通警察大隊、刑事警察大隊及保安警察大隊等單位，實施跨年警衛部署及兵棋演練，提前強化跨年維安作為。

    昨模擬跨年活動現場及捷運場站發生肢體衝突、持武器滋事，進而引發群眾推擠等情境，警方即時成立「特殊警力緊急應變事故處理小組」，迅速制服歹徒並啟動防踩踏機制，在最短時間內恢復現場秩序。

    警方也以十字形安全通道、防踩踏小組為基礎，搭配無人機巡查、高解析監視器及燈光、廣播等設備，全方位提升活動維安能量。

    局長林炎田表示，跨年治安與秩序維護為重中之重，高市已連續2年擴大演練規模，並結合市府應變中心指揮系統，強化通報研判與警力調派效率，跨年活動人潮眾多，上千警、民力當天會在現場維護安全與秩序，一起迎接安全、順利、歡樂的2026年跨年。

    警方模擬跨年活動現場及捷運場站發生肢體衝突，引發群眾推擠等情境。（記者黃良傑攝）

    警方模擬跨年活動現場及捷運場站發生肢體衝突，引發群眾推擠等情境。（記者黃良傑攝）

