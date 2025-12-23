彰化翁叫醒酒友竟遭鐵塊爆頭 昏迷20天不治

李姓男子當場被逮捕，原本依殺人未遂罪嫌遭羈押，目前朝殺人罪嫌偵辦。（民眾提供）

彰化縣埔心鄉本月2日發生一起酒後暴力案件，69歲李翁一早叫醒在家中喝酒睡著的李姓男子，李男竟情緒失控，持鐵塊猛砸老翁頭部，導致重傷昏迷，昏迷指數僅6，但經20天搶救，仍因傷重於21日不治。李男原本依殺人未遂罪嫌遭羈押，目前檢方改列殺人罪嫌偵辦。

該案發生1日晚間，李翁與張女（61歲）相約在李翁家中飲酒小聚，張女找來李男（45歲），3人飲酒至深夜，李男不勝酒力，直接在屋內睡著。次日上午9時許，李翁叫李男起床，不料雙方爆發爭吵，情緒失控的李男竟拿起桌邊鐵塊朝老翁頭部連砸數下，造成李翁頭破血流，當場倒地，張女醒來見狀嚇得立刻報警並送醫。

請繼續往下閱讀...

醫院當時表示，李翁到院時傷勢嚴重，右側頭部硬膜下出血，經手術後昏迷指數僅6分，此外，還有雙側氣血胸、腹部穿刺傷等複雜傷勢，情況極不樂觀。經最新了解，李翁與死神搏鬥20天後，最終於21日宣告不治

警方表示，案發後當場逮捕李男，對其進行酒測，數值高達0.7毫克。李男初步坦承犯行，供稱是因不滿被叫醒時遭辱罵，才會憤而動手。

彰化地檢署指出，李男複訊後，以涉犯殺人未遂罪嫌重大，且有逃亡之虞，向法院聲押獲准，因當事人李翁傷重不治，案件改以殺人罪嫌偵辦，相關衝突細節仍待進一步釐清。

警方在現場尋獲作案用的鐵塊。（民眾提供）

李翁叫酒友起床，結果被打到頭破血流，滿屋血跡，場面怵目驚心。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法