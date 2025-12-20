高雄台中收「無差別攻擊」貼文 刑事局警告：網路並非法外之地

張文北捷攻擊案後，網路出現宣稱要「無差別攻擊」的言論，包括高雄、台中都收到恐嚇訊息。（民眾提供）

自張文北捷攻擊連續案後，網路上開始出現一些宣稱要「無差別攻擊」的言論，包括高雄、台中都收到恐嚇訊息。對此刑事局晚間對近期網路社群平台頻傳恐嚇、鼓吹暴力或宣稱將進行「無差別攻擊」的言論發布嚴正呼籲，強調網路並非法外之地，相關言論已造成民眾不安，影響社會安寧。警方對於相關行為零容忍，將積極追查並依法究責，民眾切勿心存僥倖，以免觸法。

今日上午有民眾在IG發文稱：「大家好，張文是我兄弟，感謝張文殺了那麼多人，我會更加努力殺死更多人，下一個地點台中新光三越，目標50個人，敬請期待」。也有網友宣稱自己與張文是兄弟，表示他們屬於同一組織，將繼續執行任務。這則訊息還特別點名高雄車站，預告12月25日會有更大規模的事件。

請繼續往下閱讀...

刑事局表示，任何在網路上發布的文字、圖片、影像、語音及訊息等內容，都可能留下數位軌跡與相關紀錄。對於涉及恐嚇社會大眾、散布暴力威脅、煽動或宣稱將對不特定人實施攻擊的言論，警方將立即啟動偵辦機制，追查發文者身分與來源，並依法追究到底，以維護公共安全與社會秩序。

警方提醒，相關言論可能涉及兩項法律責任。首先是刑法第一百五十一條「恐嚇公共危安罪」，凡是以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，警方將依法偵辦。其次，如果言論未達刑法程度，但已對社會秩序及公共安寧產生明顯且立即的危險時，仍可能觸犯社會秩序維護法第六十三條第一項第五款，依法可處三日以下拘留或新台幣三萬元以下罰鍰。

刑事局呼籲社會大眾，切勿以轉傳、附和或以玩笑心態發布相關內容。民眾如果發現疑似恐嚇或危害公共安全的貼文與訊息，請保留相關畫面、連結與時間等資訊，並儘速撥打110報案或就近向警察機關舉報，共同防範風險並守護社會安寧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法