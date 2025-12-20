北捷血案》張文砍人籌畫半年！精算縱火點執行 無手機過孤狼生活

北捷隨機殺人案嫌犯張文。（網友提供）

負責偵辦張文北捷隨機殺人案的台北市警方，今日順利破解對方儲存在雲端硬碟的內容，發現張文從設計四處縱火點，和選擇台北車站、中山捷運站外，都是經過審慎評估，並且是按著他設定好的時間序，逐一步步執行。

根據警方解析張文雲端硬碟調查，張文是半年來開始構築他的隨機殺人計劃。他有列下一個生活時間表，從生活起居、到甚至到幾時吃飯或休息睡覺，都註明時間，嚴格要求自己執行。

此外，他與下載一張Google地圖，上面以小紅點標註各個縱火地點；至於台北車站M7出入、中山捷運站外，則是以紅圈框註，上面並寫著「攻擊」兩字。

警方發現，張文有將各個路徑計算路程時所需要時間，代表他曾多次根據地圖進行探勘。而警方根據張文19日的作案行動軌跡，幾乎沒有太多落差。顯示他非常落實的在執行他的隨機殺人計劃。

警方解構張文選定的各個縱火點、及北車、北捷，均是四通八達，但人潮眾多，易於他行兇殺人，也能讓他迅速隱蔽和脫逃。

只用WIFI 避免被查出行蹤

警方表示，張文自一月搬到北市公園路，到七月準備計劃作案後，疑似完全斷絕與外界的電話聯繫，完全不使用手機，僅使用電腦和iPad連接WIFI。不易被外界查出行蹤，心思縝密異常。

警方認為，張文作案的細緻完全不輸給北捷隨機殺人案的鄭捷，如同鄭捷選在龍山寺至江子翠站間作案，僅是因行車時間需3時46秒，在完全的封閉式車廂內，才能讓他恣意執行隨機殺人。

