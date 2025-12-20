北捷攻擊案麥當勞、星巴克店員第一反應曝 前警察讚：很好的範例

星巴克第一時間拉下鐵捲門。（Threads@427_linn授權使用）

通緝犯張文昨（19）日在北捷隨機攻擊民眾，引發恐慌。攻擊中，台北車站星巴克店員以及南西麥當勞店員第一時間拉下鐵捲門，阻止張文進店攻擊客人。台灣足球發展協會理事長、前交通隊警察石明謹說，這是非常好的範例，一般的店家也應該學習。

張文攻擊事件發生後，不少歷劫網友在Threads等社群上分享當時的影片、照片，有網友發現，張文在台北車站犯案時，M7出口附近B1星巴克迅速拉下鐵捲門；網友也指出，後來張文到中山商圈犯案時，麥當勞南西誠品餐廳也是第一時間拉下鐵門，讓將近10人躲進來避難。

對此，石明謹在臉書發文稱讚，這次星巴克跟麥當勞是非常好的範例，第一時間就把鐵門拉下，這應該是他們有事先預設好的安全機制，一般的店家也應該學習，碰到任何危機，先把門關上，再來決定如何處理。

他補充，相反地，捷運或百貨公司，應該要打開所有的閘門與安全門，停止電扶梯的運作，這樣才能儘速疏散並避免群眾逃生時發生踩踏。

石明謹也提到，現在每個捷運站出入口都站了好幾名員警，但是有沒有人想過，這些警力是從哪裡來的？當然是從其他的勤務調派過來的。而發生重大事件加強警力維持治安很好，但是台灣的警力一直嚴重短缺，很多派出所內現在可能只剩值班一個人，說來諷刺，現在最不安全的可能是警察單位？

石明謹提醒，短期來說，這樣的勤務調動一定要注意均衡，不能把所有的警力瘋狂使用，有些地方派十多名員警在門口站一排，感覺是儀隊而不是警察，這也可能成為歹徒利用來犯罪的空窗。長期來說，警力不足跟不必要的勤務太多，是必須要改革與解決的問題。

