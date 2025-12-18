為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    刑事局長周幼偉遭詐團AI換臉 佯稱警政高層認證4人破財

    2025/12/18 19:12 記者鄭景議／台北報導
    詐團謊稱平台經刑事局局長周幼偉認證，還盜用周幼偉照片AI換臉行騙。（記者鄭景議翻攝）

    詐團謊稱平台經刑事局局長周幼偉認證，還盜用周幼偉照片AI換臉行騙。（記者鄭景議翻攝）

    近日有詐騙集團利用投資平台「東南慧通」，在網路上進行假投資詐騙，該詐團謊稱平台已經刑事局局長周幼偉認證，還盜用周幼偉照片進行AI換臉來騙民眾。刑事局調查，至少已有四人受害，受騙金額達新台幣105萬元。

    另外，一名陳姓工程師更險遭詐騙300萬元，所幸在匯款前向警方求證才免於受害。目前刑事局警方正積極偵辦，也呼籲民眾，執法人員絕不可能介入民間投資活動。

    刑事警察局今日發布緊急聲明，嚴厲譴責詐騙集團冒用周幼偉局長名義進行投資詐騙。警方調查，陳姓工程師於網路上加入不明LINE投資群組，在群組觀察兩個月，見群組成員頻繁張貼獲利假象後，下載「東南慧通」投資APP，並在12月初被誆稱抽中「上市增資」股票，要求匯款300萬元。

    陳男起初對投資平台有質疑，面對陳男質疑公司合法性時，詐騙集團竟宣稱與刑事局局長周幼偉私交甚篤，已拜託局長指派高雄的刑事組長「張志銘」查證屬實，甚至出示偽造的AI換臉合照與繳納30億元給「金融監督管理委員會」的假文件，企圖利用政府機關與執法首長的專業形象使民眾誤信。陳姓工程師為求證真偽，向警方確認時才驚覺竟是詐團假冒警政高層及刑事人員的詐騙話術及手法。

    刑事局指出，近日165反詐騙專線已接獲多起民眾檢舉，詐騙集團透過臉書、IG投放廣告，以「局長推薦穩賺」、「警政高層認證」等話術吸引民眾。目前有關「東南慧通」的假投資報案紀錄共計4件，受騙金額達新台幣105萬元，單筆最高財損金額達台幣45萬元。

    刑事局強調，局長周幼偉從未推薦任何投資平台，執法人員絕不可能介入民間投資活動。任何冒用官警名義進行商業宣傳者均屬詐騙，警方將全力追緝到底。民眾若發現疑似詐騙訊息，應立即撥打165專線，切勿因貪念落入陷阱。

    陳男質疑公司合法性，詐團竟稱與周局長私交甚篤。（記者鄭景議翻攝）

    陳男質疑公司合法性，詐團竟稱與周局長私交甚篤。（記者鄭景議翻攝）

    詐騙集團稱與周局長私交甚篤，已拜託局長指派高雄的刑事組長「張志銘」查證屬實。（記者鄭景議翻攝）

    詐騙集團稱與周局長私交甚篤，已拜託局長指派高雄的刑事組長「張志銘」查證屬實。（記者鄭景議翻攝）

