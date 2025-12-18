運送逾10億元毒品被查獲 「鳥意勝88號」漁船24.5萬拍定

「鳥意勝88號」漁船走私運毒，經澎湖地檢署拍賣。（澎湖地檢署提供）

2024年總統大選日，「鳥意勝88號」漁船被查獲企圖走私運送黑市價逾10億元的愷他命，澎湖地檢署今（18日）進行漁船拍賣，最後以24萬5000元拍定。

此次拍定漁船，係被告等人利用2024年總統副總統、立委大選選舉期間，於同年1月12日接運黑市價逾10億元之第三級毒品愷他命39袋（淨重共985公斤），被告等為躲避追查，駛往彰化縣大城鄉外海，並於翌日即大選當日將毒品綁上浮球、警示燈後拋入海中，由其他共犯前來接運。後因民眾在彰化縣大城鄉外海，發現有不明包裹擱淺在海岸，報警處理，而攔截查獲巨量毒品。

請繼續往下閱讀...

案經澎湖地檢署署黃政德檢察官2024年1月間指揮相關單位等組成專案小組，全力追查進而偵破。被列為第10波安居緝毒專案重大特殊案件之首。黃政德檢察官並於行政院毒品防制會報受頒緝毒有功。全案業經台灣澎湖地方法院判處被告5年6月至7年不等徒刑確定，皆已發監執行。據了解鳥船的船牌已遭徹銷，且該船在外還積欠800多萬元。

澎湖地檢署周士榆檢察長重申，毒品犯罪為萬國公罪，有心人士企圖以澎湖為毒品轉運站，利用漁船、快艇等方式走私毒品，將全力追緝，擴大追查溯源，貫徹行政院「新世代反毒策略行動綱領」所揭示「阻毒於境外、攔毒於海上、查毒於岸際」的緝毒目標。

「鳥意勝88號」漁船，將毒品綁著浮球放在海上漂流。（澎湖地檢署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法