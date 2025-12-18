為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北市警未開單遭檢舉圖利 檢方不起訴：告發人僅憑主觀感受

    2025/12/18 20:10 記者劉詠韻／台北報導
    檢視行車紀錄器及蒐證畫面，檢察官發現兩名警員到場主要是排除交通障礙，雙方口角發生於暫停車輛期間，並無任何包庇或圖利行為。圖為北市大同警分局。（資料照）

    台北市大同分局張姓、蘇姓兩名警員，今年因處理南京西路巷口交通糾紛時未開立交通違規通知單，被民眾告發涉嫌圖利或包庇。士林地檢署調查後認定，該民眾告發僅憑主觀感受，兩名警員並無犯罪事實，依法作出不起訴處分。

    不起訴書指出，張、蘇兩人今年8月9日晚間10時許，在北市大同區南京西路155巷前，依法執行巡邏勤務及交通違規取締。告發人認為，員警在處理該起交通糾紛時未開立違規通知單，因此指控兩人可能涉及貪污治罪條例第6條「主管事務圖利」及刑法第163條包庇罪嫌。

    不過，檢方調查發現，該名告發人並非刑事訴訟法所稱的直接被害人，案件屬告發性質。另檢視行車紀錄器及蒐證畫面，發現兩名警員到場主要是排除交通障礙，雙方口角發生於暫停車輛期間，並無任何包庇或圖利行為，現場亦無禁止迴轉標誌。

    檢方認為，告發人並未提出其他客觀證據支撐指控，僅憑主觀感受難以認定犯罪嫌疑，因此依刑事訴訟法第252條第10款，作出不起訴處分；被告如對圖利部分仍有疑慮，可依職權再議，其餘部分不得再議。

