6天2起毒駕致死案 基隆檢警調聯手嚴打毒駕

基隆地建署檢察長柯宜汾（左2）在檢警聯繫會議中強調，針對重大毒駕致人傷亡嫌犯及毒駕累犯案件，偵查期間檢警力求蒐證程序完備，以利案件快速偵審，並於偵結起訴時，建請院方從重量刑，確保市民的生命與財產安全。（記者林嘉東翻攝）

基隆市近來6天發生2起毒駕致死案，致2名無辜市民枉死，家屬悲慟莫名。基隆地檢署檢察長柯宜汾昨天在檢警聯繫會議中強調，針對重大毒駕致人傷亡的嫌犯及毒駕累犯案件，偵查期間檢警力求蒐證程序完備，以利案件快速偵審，並於偵結起訴時，建請院方從重量刑，確保市民的生命與財產安全。

基隆地檢署與基隆市政府警察局昨天下午4時許，邀集基隆地方法院、基隆市政府警察局、基隆市憲兵隊、法務部調查局基隆市調查站、基隆市政風處、移民署基隆市專勤隊等單位在基隆市警察局舉辦「基隆地區114年度檢警聯席會議」，會中針對基隆市6天內發生2起毒駕致死案，引發與會司法警察熱烈討論。

基隆市警察局因應毒駕累犯及重大毒駕肇事案件，提出「毒駕肇事累犯建請聲押」、「毒駕致重大傷亡以不確定故意殺人科刑」兩提案，與會地檢署檢察官及地方法院法官，表示願成為警方後盾，共同為市民安全來努力，回應民眾治安需求與期待。

基隆市警察局長林信雄強調，未來將持續與地檢署、法院及各友軍單位合作，善用科技偵查與跨機關聯防機制，共同營造安全、安定的生活環境，守護市民人身與財產安全。

另針對基隆市警察局「毒駕肇事累犯建請聲押」、「毒駕致重大傷亡以不確定故意殺人科刑」提案，檢察長柯宜汾表示，偵查期間檢警力求蒐證程序完備，以利案件快速偵審，並於偵結起訴時，建請院方從重量刑，確保市民的生命與財產安全，此外，她強調，未來將持續透過檢警聯繫機制，深化合作、整合量能，全面提升刑事案件偵辦品質與效能，共同守護轄區治安及人民人身、財產安全。

基隆市警察局舉辦「基隆地區114年度檢警聯席會議」，與會司法警察針對基隆市6天內發生2起毒駕致死案，引發熱烈討論。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警察局長林信雄（左2）強調，將善用科技偵查與跨機關聯防機制，精進犯罪防制策略，守護市民人身與財產安全。（記者林嘉東翻攝）

