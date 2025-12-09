為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    女替綠帽兄出氣 爆料前大嫂外遇慘了

    2025/12/09 21:19 記者鮑建信／高雄報導
    高市何姓女子不滿前大嫂外遇還幫小王買保險套，為替戴綠帽的哥哥出口氣，涉嫌憤而四處傳送訊息揭發。示意圖。（路透）

    高市何姓女子不滿前大嫂外遇還幫小王買保險套，為替戴綠帽的哥哥出口氣，涉嫌憤而四處傳送訊息揭發。示意圖。（路透）

    高市何姓女子不滿前大嫂外遇還幫小王買保險套，為替戴綠帽的哥哥出口氣，涉嫌憤而四處傳送訊息揭發，被橋頭地院依違反個資法等罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金。

    據了解，何姓女子自鄰居處得知其前大嫂李女在婚姻關係期間出軌，讓哥哥戴綠帽，為了幫他出口氣，在2024年5月18日至27日，涉嫌傳送訊息給多名友人，內容如：「請轉交那一位帶男人回家睡覺，還花錢幫忙買了保險套，為了男人罵自己兒子，背著老公跟男人搞了1年多的李XX小姐，請她告知離境的日期及時間，好幫她辦理健保之事」。

    李女不甘受辱，前往橋頭地檢署提出告訴，承辦檢察官開偵查庭調查後，認為何女觸犯個人資料保護法和妨害名譽罪起訴，並聲請法院簡易處刑。

    承辦法官審理後，審酌何女坦承不諱，但未與李女達成和解，並因一時失控，散布訊息洩露個資，及損及李女名譽，判處有期徒刑3月，如易科罰金，1000元折算1日，仍可上訴。

