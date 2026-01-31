屏縣公部門男官員涉在辦公室性侵女同事 強制性交罪起訴

屏縣府強調 ，若被申訴人確有違反公務人員紀律而觸犯刑法情事，逕依公務人員懲戒法規定加以嚴懲，不予寬待。（資料照，記者羅欣貞攝）

屏東縣政府所屬二級機關爆發性騷、性侵疑雲，一名陳姓男性主管涉嫌利用權勢疑以言語騷擾、盯看胸部、碰觸胸部肢體等方式，騷擾1名女職員，屏縣府2022年接獲投訴，將涉案男主管記大過、降調職務並改派其他單位，將雙方隔離；案經屏東地檢署偵辦，去年11月依強制性交罪將陳男起訴，求處3年以上，10年以下徒刑。

針對該案最新發展，屏東縣政府回應指出，當年接獲投訴後，機關立即成立性騷擾調查小組並委由外聘委員負責案件調查，將被申訴人降調主管職務並調整至其他課室擔任業務承辦人，避免雙方在職場上接觸機會，申訴人先後於2022年7月及11月分別向任職機關申訴及屏東縣警局報案，均依相關規定處理。

縣府也說，對於被申訴人身為主管卻未能潔身自愛，招致性騷爭端，該機關對當事人做出1大過處分並經屏東縣政府核定通過以玆懲戒。對於案件涉及妨害性自主部分，屬刑事審判，已交由司法機關審理，機關至今尚未接獲司法判決結果，若被申訴人確有違反公務人員紀律而觸犯刑法情事，逕依公務人員懲戒法規定加以嚴懲，不予寬待。

根據起訴書，2021年4月17日晚間9時許，陳男在辦公室違反被害女同事意願，不顧女子反抗，先徒手撫摸、吸胸部、撫摸下體等，逼迫口交得逞。同月24日晚10時許，陳男再度違反女子意願，不顧其反抗，先親吻女子嘴唇、脖子、耳朵後，以手指插入，再度性侵得逞。

但陳男均矢口否認犯行，向檢警辯稱，有詢問女子意願後，才親吻她、撫摸她胸部，過程中未有手指插入、舔拭下體和強迫口交等舉動。然而檢方檢視驗傷結果，發現被害人下體有撕裂傷，以及證人、心理諮商師證述，被害人案後出現害怕、恐懼、憤怒，加上司法精神醫學鑑定報告書，顯示被害人因陳男行徑，影響身心狀態甚鉅，依強制性交罪將陳男起訴。

