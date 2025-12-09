苗栗騎士闖紅燈與轎車碰撞捲車底 熱心民眾合力救人

苗栗市經國路與中華路口，發生轎車與機車碰撞車禍，機車彈飛。（民眾提供）

苗栗市經國路與中華路口，昨（8）日傍晚發生轎車與機車碰撞車禍，因撞擊力道大，機車彈飛，騎士捲入在車頭下動彈不得，當時有不少駕駛路經目睹，紛紛下車協助，近10位熱心民眾合力將車頭抬起，將騎士拉出緊急送醫救治，幸無生命危險，肇事原因疑紀姓騎士闖紅燈釀禍，案由警方處理中。

警方調查，37歲紀男昨日傍晚騎機車由經國路東往西違反號誌管制直行行駛，與劉男（36歲）駕駛之轎車由北勢大橋北往南直行行駛，發生碰撞，因撞擊力道大，碰撞後機車彈飛，紀男遭轎車捲入車底，動彈不得。

當時，劉男緊急報警處理，有不少駕駛路經目睹車禍發生，趕緊下車協助，約近10位熱心民眾合力將車頭抬起，將紀男拉出緊急送醫，他頭部及腹部受傷，經醫治後，幸無生命危險，雙方駕駛均無飲酒情形，詳細事故原因仍待警方進一步調查、釐清。

苗栗警察分局今（9）日提醒用路人駕駛車輛務必隨時注意前方路況、標誌與號誌管制，勿搶快闖越，並確實遵守交通規則，以確保自己與用路人生命財產安全。

苗栗市經國路與中華路口，發生轎車與機車碰撞車禍，機車騎士捲入車底，路經民眾合力紛紛下車合力救人。（民眾提供）

苗栗市經國路與中華路口，發生轎車與機車碰撞車禍，機車彈飛，車頭全毀。（民眾提供）

