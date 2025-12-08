板橋府中商圈「定食8」氣爆 消防：11/26安檢都符合規定

新北市板橋後站商圈今天凌晨驚傳氣爆，現場滿目瘡痍。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋府中商圈重慶路段的「定食8」餐廳，今天凌晨發生瓦斯氣爆案，釀及5人受傷，29戶受災，消防勘驗發現4支瓦斯鋼瓶被震到樓梯間，初步檢視人員下班未關閉4支瓦斯瓶開關，只關閉串聯4支鋼瓶的開關，疑瓦斯外洩蓄積釀禍。新北市消防局第一救災救護大隊副大隊長謝伯毅今表示，餐廳最近1次消防安檢是在11月26日，當時瓦斯設備檢查都符合規定，確切氣爆原因待火調勘驗釐清。

謝伯毅表示，氣爆餐廳串接使用4桶瓦斯、合計76公斤，未達80公斤管制量，因此規範較為單純，儲存空間只需做到容器固定即可，但餐廳有自行加裝相關的瓦斯漏氣警報，包括緊急遮斷裝置，依檢查結果均無問題；管線部分，餐廳瓦斯儲存區到廚房距離約10公尺，相關延伸管線同樣符合法規。

關於瓦斯鋼瓶放置在餐廳休息室是否符合規定？謝伯毅說，無法認定該空間是否為休息室，看起來較像是儲存空間，由於未達管制量，狀況相對單純，主要須固定容器，這部分餐廳都有符合。

