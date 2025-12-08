為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    100元騙進廁所！男大生潛入竹縣國小襲胸2女童 賠50萬仍判3年4月

    2025/12/08 18:35 記者蔡彰盛／新竹報導
    1名男大生潛入新竹縣某國小強制猥褻2女童，新竹地院依強制猥褻幼女罪判他徒刑3年4月。（情境照）

    就讀於某大學的男子范定均進入新竹縣某國小，以100元騙2名女童進廁所後，竟將門反鎖逼2女童幫他打手槍，2女童乘隙逃跑還遭他襲胸，雖然他事後賠償女童各25萬元，新竹地院仍依強制猥褻幼女罪判他徒刑3年4月。

    法官調查，今年4月26日下午3點多，范定均騎機車至新竹縣某國小，見2名12歲女童在校園遊玩，佯稱如協助進入女廁拿東西可以得到100元，2女童受騙進入女廁後，隨即尾隨進入將門反鎖，解開長褲褲頭鈕扣後向2女童稱：「幫我」（打手槍）。

    2女童乘隙開啟門鎖先後逃出之際，范男竟還伸手摸、抓2名女童胸部，2女童逃離後向學校警衛求援，范男則趁機翻牆逃離，經警獲報後始循線查悉上情。

    雖然8月間范男已與2名被害女童家屬達成和解，各賠償25萬元，然法官審酌范男為滿足一己私慾，竟在國小校園內侵害2女童，對她們造成難以抹滅之心理傷害與陰影，並破壞校園安全秩序，最後依強制猥褻幼女罪判刑3年4月。

