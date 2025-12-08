為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    板橋府中商圈氣爆29戶受災 重慶路12巷尚待恢復通行

    2025/12/08 18:48 記者黃政嘉／新北報導
    板橋區公所區長陳奇正說明府中商圈餐廳氣爆受災戶情形。（記者黃政嘉攝）

    板橋區公所區長陳奇正說明府中商圈餐廳氣爆受災戶情形。（記者黃政嘉攝）

    新北市板橋府中商圈重慶路段的2樓「定食8」及「爭鮮」2餐廳，今晨0點57分發生瓦斯氣爆案，造成5人受傷送醫，今早均已出院返家。板橋區公所區長陳奇正說明，受氣爆影響住戶共29戶，現共安置5戶14人在府中商圈旅館；重慶路12巷待帆布覆蓋2樓，等綁牢無虞後，最快今天就會恢復通行。

    5戶14人安置旅館

    陳奇正表示，板橋區公所於現場成立聯合服務中心接受受災戶反應事項，今天經過清查、受理登記，受氣爆影響住戶共29戶，公所已隨同屋主入內拍照佐證，提醒住戶若受到氣爆，造成住家或店家受損，可至公所聯合服務中心登記，並自行拍照及保留相關修繕單據與營業損失等證明，後續將由公所與受災戶召開協調會，協助受災戶相關賠償事宜。

    陳奇正說，區公所現已安置5戶住戶14人在府中商圈的旅館住宿，其中1戶為氣爆大樓的7樓戶，另外4戶皆為重慶路12巷的受災戶。

    陳奇正說明，工務局拆除大隊連夜拆除氣爆戶2樓易墜落危險廣告物及裝潢，清潔隊清除路面碎玻璃及炸裂廢棄物，重慶路於今早6點半恢復通行，重慶路12巷則因氣爆大樓2樓現無遮蔽窗，有些內部在拆除，怕東西掉落到外面道路，因此現在準備用帆布覆蓋2樓，待綁牢安全無虞，最快今天就會開放12巷通行。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播