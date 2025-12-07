為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    彰化芬園廢棄物突竄火！熊熊火舌波及休旅車、民宅

    2025/12/07 19:21 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣芬園鄉傳出火災，竟是空地廢棄物延燒到民宅與車輛。（民眾提供）

    彰化縣芬園鄉傳出火災，空地廢棄物延燒到車輛，車輛右後燈殼都燒毀了。（民眾提供）

    彰化縣芬園鄉傳出火災，竟是空地廢棄物延燒到民宅。（民眾提供）

    彰化縣芬園鄉今天（7日）傳出民宅火災，消防人員到場發現，原來是戶外的廢棄物起火燃燒，因為火勢冒出濃煙，連帶延燒到民宅，連休旅車都遭殃，所幸沒有人員傷亡，起火原因仍待進一步調查與釐清。

    彰化縣消防局表示，這起火災發生在芬園鄉中華路，出動消防車8輛、救護車1輛、消防人員15人前往搶救，獲報到場發現，民宅後方的空地所堆的廢棄物熊熊燃燒，不只冒出火舌，還有濃煙，由於都是易燃物，也讓火勢一發不可收拾。

    經過消防人員搶救，大約半小時完全撲滅，發現民宅一樓外牆有受到波及，還有休旅車也被燒到，至於戶外的廢棄物為何會突然起火燃燒，必須進一步進行火場鑑識與調查，以釐清原因。

    彰化縣芬園鄉一處民宅外的廢棄物起火，廢棄物全燒光。（民眾提供）

    彰化縣芬園鄉民宅因戶外廢棄物起火，造成房舍波及受損。（民眾提供）

