彰化芬園廢棄物突竄火！熊熊火舌波及休旅車、民宅

彰化縣芬園鄉今天（7日）傳出民宅火災，消防人員到場發現，原來是戶外的廢棄物起火燃燒，因為火勢冒出濃煙，連帶延燒到民宅，連休旅車都遭殃，所幸沒有人員傷亡，起火原因仍待進一步調查與釐清。

彰化縣消防局表示，這起火災發生在芬園鄉中華路，出動消防車8輛、救護車1輛、消防人員15人前往搶救，獲報到場發現，民宅後方的空地所堆的廢棄物熊熊燃燒，不只冒出火舌，還有濃煙，由於都是易燃物，也讓火勢一發不可收拾。

經過消防人員搶救，大約半小時完全撲滅，發現民宅一樓外牆有受到波及，還有休旅車也被燒到，至於戶外的廢棄物為何會突然起火燃燒，必須進一步進行火場鑑識與調查，以釐清原因。

