    貴森森！139線30萬元自行車慘摔 騎士鎖骨斷裂送醫

    2025/12/06 13:03 記者湯世名／彰化報導
    139線自行車摔車事故，警方詢問事故車新車市價高達30萬元。（圖由警方提供）

    139線自行車摔車事故，警方詢問事故車新車市價高達30萬元。（圖由警方提供）

    好貴的自行車！彰化縣芬園鄉139線大彰路今天（6日）發生一起自行車摔車事故，騎士當場慘摔鎖骨斷裂送醫治療，所幸無生命危險，不過有人眼尖發現騎士所騎乘的自行車價格不斐，經警方詢問發現該輛車新車市價高達30萬元，已由車主商請友人運至車行送修。自行車專家則說，修車費恐將所費不貲，若車體受損嚴重更可能直接賤賣。

    彰化警分局指出，這起自行車摔車事故發生在今天上午11點多，1名男性民眾騎乘自行車行經芬園鄉大彰路4段，往彰化市方向前進時，突然壓到路旁落葉而自摔，消防局據報派員趕往現場，包紮後將他火速送往員林基督教醫院治療，經檢查其左肩鎖骨疑似斷裂，所幸無生命危險。警方到場時，傷者已請友人將自行車放置汽車內準備送修。

    前自行車國手、教練方一成說，目測事故車新車價格不斐，這種名牌自行車的車架、輪胎與零件都相當昂貴，一旦摔車恐車體會受損，一般在送修檢驗後，若車體受損太嚴重，一般都會乾脆整車賤賣，或把價格較高的零件拆下類似「殺肉」，裝到其他自行車上；民眾在路上遇到價格不斐的自行車時要特別小心，一旦發生事故車損，調解過程會不易達成民事理賠，就像開車撞到超跑一樣，賠不完的錢。

    139線自行車摔車事故，騎士鎖骨斷裂送醫治療。（圖由消防局提供）

    139線自行車摔車事故，騎士鎖骨斷裂送醫治療。（圖由消防局提供）

    139線自行車摔車騎士受傷，自行車送修。（圖由警方提供）

    139線自行車摔車騎士受傷，自行車送修。（圖由警方提供）

    圖
    圖
