    性侵夜歸女判10年！男出獄後強制治療又毆打室友

    2025/12/06 13:31 記者顏宏駿／彰化報導
    張男控制不了自己，在強制治療又與室友發生衝突被判拘役20天。（資料照，記者顏宏駿攝）

    彰化縣張男曾在新北市犯下隨機性侵案件被判刑10年，2020年出獄後又在疫情期間侵入民宅犯下猥褻案件，檢察官聲請強制治療，但他在醫院又跟室友處不來，放話說「我要打死你」，也毆打室友，再被彰化地方法院依恐嚇、傷害罪判處拘役20日，得易科罰金。

    張男不僅有竊盜、毒品前科，2010年間他夥同一名少年在新北市蘆洲、三重一帶隨機尾隨夜歸女子，將一名正在停放機車要返家的女子強行拔走機車鑰匙，自背後勒住脖子，要求女子和他們到汽車旅館，被拒絕後，竟當場場以手指性侵女子得逞。

    女子佯稱去汽車旅館再做等語，張男才讓她起身，並載她到汽車旅館，途中女子向行經的計程車求救，並跳車、開計程車車門求救，計程車直接將女子載到三重派出所報案，張男才與少年逃離，但不久後張男又回派出所外徘徊，被警方逮捕，張男後被依強制性交罪判刑10年。

    張男性侵案服刑完畢後，經一年多的處遇，「自我控制再犯預防仍無成效」，屬於「高再犯危險」。評估報告顯示，張男自述性需求強烈，因疫情期間「情色場所不得開業」，無法以「買春」方式解決，導致其衝動控制不佳，騎車外出尋找目標。檢方因此向法院聲請「刑後強制治療」。

    結果去年張男去年在彰化某醫院住院時與室友因生活習慣問題產生嫌隙，去年5月24日先是恐嚇室友「有一天我會打你，我要打死你」，3天後他趁室友在廁所時毆打室友頭部，被依傷害罪嫌送辦，被判處拘役20日。

