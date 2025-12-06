左轉切西瓜？一中商圈女騎士「鬼切」對撞機車釀2傷 畫面曝光網罵翻

一中商圈路口發生機車碰撞事故。（民眾提供）

台中市一中商圈昨（5）日下午發生一起機車碰撞事故，畫面迅速在網路瘋傳引爆熱議，影片中可見，一輛直行的外送員機車行經育才北路時，突有另輛機車在路口快速左轉，宛如「鬼切」般切入車道，雙方毫無緩衝空間，下一秒便重重撞上，兩名女騎士當場倒地，場面怵目驚心。

網友看完後火力全開紛留言：「這轉彎看都不看，像開無敵星星一樣！」、「切切切西瓜，我想轉就轉，這兩招走遍天下」、「直行速度也太快了，來不及反應，看也沒用」、「轉彎車要讓直行車」、「逆向左轉還想怪誰？」甚至有人怒批：「左轉不禮讓直行車，換大車就真的七天回家。」

轄區第二分局今天指出，事故發生在5日13時17分，地點位於北區育才北路與一中街口，劉女（18歲）當時騎機車沿育才北路往三民路三段方向行駛，行經一中街口左轉時，與同樣騎機車，沿育才北路往雙十路方向直行的雷女（23歲）發生碰撞，造成雙方均手腳擦挫傷，所幸並無生命危險。

警方到場後，兩名女騎士經酒測均無飲酒情形，現場員警協助雙方後續就醫並進行事故測繪及相關監視器畫面調閱，以進一步釐清肇事原因；第二分局分局長鍾承志提醒，左轉車輛應注意對向直行車優先權，行經路口務必減速慢行，切勿搶快，行車多一分禮讓，事故就能少一分發生。

